Miniklerden tiyatro gösterisi

Malatya Şehit Öğretmen Elif Livan Anaokulu Kelebekler sınıfı öğrencileri, eğitim yılı sonu nedeniyle tiyatro gösterisi sundu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Öğretmen Elif Livan Anaokulu kelebekler sınıfı öğrencileri, 'Pamuk Prenses' tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Sınıf Öğretmeni Sara Altuner Genç tarafından eğitim yılı sonuna yaklaşılması nedeniyle düzenlenen tiyatro gösterisinde öğrencilerin oyunculukları beğeni topladı. Pamuk prenses ve yedi cücelerin konusunun ele alındığı tiyatro gösterisini okul arkadaşları beğeni ile izlerken, tiyatronun sonunda arkadaşlarını coşku ile alkışladılar.

Etkinlikle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Kemal Aladağ, "Anaokulumuzda öğretmen arkadaşlarımız gerçekten başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Bu anlamda kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Tiyatro gösterimiz pandemi nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre gerçekleştirildi. Bu nedenle kalabalık oluşturulmaması adına öğrenci velilerimizi gösteriye dahil etmedik. Dileğimiz biran evvel virüs salgının bitmesi ve böylesi güzel etkinliklerde bir aile gibi hep birlikte olmak. Bugün Pamuk prenses tiyatro etkinliği düzenlendi. Biz okul olarak bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Çocukların iletişimlerinin güçlenmesi, eğitim ve öğretimlerine katkı sunacak her çalışmada varız” dedi.

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