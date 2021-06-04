Beyin kanaması geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ertuğrul Okur (56), başka hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.
Darende'de yaşayan Ertuğrul Okur, öğle saatlerinde, baş ağrısı şikayetiyle sağlık görevlilerince ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Okur için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. İhbar üzerine bölgeye gelip, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle Ertuğrul Okur alınarak, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-06-04 15:38:41
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