LGS öğrencilerine feribot turu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü LGS’ye katılacak olan öğrencilere motivasyon amaçlı feribot turu düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, LGS sınavı öncesi motivasyon amaçlı Karakaya Baraj Gölü’nde feribot turu düzenledi. Gerçekleştirilen feribot turunun ardından öğrenciler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a misafir oldur. Belediye Meclis Salonu’nda öğrencileri misafir eden Başkan Gürkan, sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, feribot turunun sınav öncesi motivasyon yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, eğitim ve öğrenimin önemine değindi. Başkan Gürkan, “Çocuklar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir gezi programı düzenlendi size. Feribot turuyla gezdiniz. Karakaya Baraj Gölü’nü gördünüz. Bu gezide sizlerde motivasyon olarak güzel sonuçlar aldınız. LGS öncesi sizlerin motivasyonu bizim için önemli. Sınavda sizlere başarı temennisinde bulunmak istiyorum. Allah sizlere zihin açıklığı versin. Feribot turundan sonra sizi burada ağırlamamın sebebi, burası Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Salonu. Yani siz bugünün çocukları yarının büyükleri olarak meclisin bu sıralarında ve bu meclis başkanlığı koltuğunda oturacaksınız. Dolayısıyla sizler geleceğe ve istikbale ne kadar hazırlıklı olursanız istikbaliniz de o kadar aydınlık olur, bizlerin de gözleri arkada kalmaz. Çünkü yeni gelen nesil aldıkları görevi bizden daha ileriye götürmelidir. Pazar günü yapılacak sınav neticesinde bir tercih yapacaksınız. Bu sınav başarınızın temel esas alındığı bir yerleştirme sistemiyle sizlerin lisede okuyacağınız okulların belirlenmesi lise sonunda da üniversite diye tabir ettiğimiz hangi bölümde okuyacağınız o dönemdeki lise sıralarında yapmış olduğunuz çalışmalarda belli olacaktır. Ben sizlere hem inanıyorum hem de güveniyorum. Çocuklar, Malatya’nın şu sorumluluğu var üzerimizde; Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. Ayrıca Malatya, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehri’dir. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Malatya Sancağı ile planlanmıştır. Büyüklerimiz çok önemli destanlar yazmıştır. Bizler de atalarımızdan emanet almış olduğumuz medeniyet, kahramanlık, ilimirfan destanları yazacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız'. Sizler de yaşadığınız bu memlekete hizmet edeceksiniz. Bu sıraları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bu sıralarda çok çalışmanız lazım. Bu sıralarda çok başarılı olmanız gerekir ki yarın size emanet edilen bu makamları en güzel şekilde temsil edebilesiniz. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

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