Yeni Malatyaspor’dan Bülent Cevahir'e teşekkür paylaşımı

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Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sözleşmesi sona eren Bülent Cevahir’e futbol hayatında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunmacı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’la sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Cevahir’e futbol kariyerinde başarılar diledi.

Yeni Malatyaspor söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Profesyonel futbolcumuz Bülent Cevahir ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Bülent Cevahir’e teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

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