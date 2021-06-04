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Köpeğe çarpmamak için yavaşladı kazaya karıştı: 3 yaralı Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile bir başka otomobil çarptı

İHA

Köpeğe çarpmamak için yavaşladı kazaya karıştı: 3 yaralı Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile bir başka otomobil çarptı

Malatya'da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, MalatyaElazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.E.Ö. idaresindeki 06 RRY 80 plakalı Volkswagen marka otomobilin önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile aynı yöne seyreden V.E. yönetimindeki 23 ABT 291 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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