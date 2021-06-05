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Battalgazi'de yeni yol ve asfalt çalışmaları devam ediyor Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: “Battalgazi’mize yakışır yollar yapıyoruz”

İHA

Ulaşım yatırımları kapsamında milyonluk projeleri Battalgazi ile buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte yapımı için talimatını verdiği Tandoğan Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Battalgazi'de yeni yol ve asfalt çalışmaları devam ediyor Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: “Battalgazi’mize yakışır yollar yapıyoruz”

Ulaşım yatırımları kapsamında milyonluk projeleri Battalgazi ile buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte yapımı için talimatını verdiği Tandoğan Mahallesi’ndeki çalışmaları inceledi.
Tandoğan Mahallesi’ndeki 11 sokakta devam eden 3 bin metrelik sıcak asfalt serimi, kaldırım ve kilit taş döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla Battalgazi’mizde ulaşım konusunda çağ atlatmaya devam ediyoruz” dedi.
Tandoğan Mahallesi’ndeki Eylül, Ateşpare, Bektaşi, Ata, Aynalı, Altın, Nasihat, Hayat, Bibi, Millet ve Vuslat sokaklarını kapsayan 3 bin metrelik sıcak asfalt serimi, kaldırım ve kilit taş döşeme çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürü Rıfat Arıca’dan geniş bilgiler alan Başkan Güder, ‘Yol kalkınmadır, ilerlemedir. Yol hayattır, yol medeniyettir’ mottosuyla harekete ettiklerinin altını çizerek, Battalgazi’ye yakışır yollar yaptıklarını ifade etti.

“Ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”
Battalgazi Belediyesi olarak özellikle yol açımı ve asfalt çalışmalarında tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma temposu ortaya koyduklarına işaret eden Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak sokak ve caddelerimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bugün Tandoğan Mahallemizdeki 11 sokakta devam sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Vatandaşlarımız ve muhtarımız yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti bizlere ilettiler. Yapılan çalışmaların çevreye de güzel yansıdığını görüyoruz. Yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla Battalgazi’mizde ulaşım konusunda çağ atlatmaya devam ediyoruz. Buradaki imar çalışmalarını bitiş aşamasına getirmiş olduk. Tandoğan mahallemizin yerleşke alanlarının olmadığı alanlarda çok güzel yaşanabilir mahalleler inşa ediyoruz. Bu bölgeler özellikle kentsel dönüşümün ihtiyacı olan alanlar. Buralar eski yapıların fazla olduğu yerler. Çalışmalarımız sonucunda burada kentsel dönüşüm için bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bölgenin daha derli ve düzenli olması noktasında çalışmalarımız sürüyor. Battalgazi’mizi yaşanabilir, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir konuma getirmek için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ulaşım yatırımlarımıza diğer mahallelerimizde de hız kesmeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim birinci önceliğimizdir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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