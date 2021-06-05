Hırsız şüphelisi polis kontrol noktasında yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şahıs, Malatya’daki bir polis kontrol noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Şüpheli araç içerisinde yapılan aramalarda Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan S.Y. isimli şahıs yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise 4 adet kapı açma aparatı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs S.Y. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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