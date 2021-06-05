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Yeşilyurt’ta doğa yürüyüşü yapıldı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Çevreni koru, geleceğini koru”

İHA

Yeşilyurt’ta doğa yürüyüşü yapıldı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Çevreni koru, geleceğini koru”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ‘Çevreni Koru, Geleceğini Koru’ sloganıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.
Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilçenin doğa harikası bölgelerinden Çırmıhtı’nın Kadiruşağı Mahallesi'nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.
Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi Üyeleri, çevre ve doğa sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Kadiruşağı Mahallesi'ndeki ağaçlık bölgelerde gerçekleşen doğa yürüyüşünün ardından müzik dinletileri eşliğinde doğayla iç içe zaman geçiren katılımcılar, daha sonra Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından çevreye atılan atıklar toplandı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin ortak görevi olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ekolojik dengenin tahribat edilmesini önlemek için üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini söyledi. Doğanın sınırsız kaynaklara sahip olmadığını, toprak, hava ve suya herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Çınar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Yeşilyurt’umuzun en güzel bölgelerinden olup, doğa harikası alanlara sahip Kadiruşağı Mahallemizde Beylerderesi Göleti'ni besleyen su kaynaklarının çıkış noktasında doğaseverlerle bir araya geldik. Doğa yürüyüşünün ardından çevre temizliği yaparak bölgemizin güzelliklerinin korunmasına destek verdik. Çevre ve doğayla ilgili ne kadar fazla yatırım yaparsak, hizmet üretirsek gelecek nesillere de o denli sağlıklı ve güzel bir dünya emanet etmiş oluruz. Hava, su ve toprak gibi yaşam kaynaklarımızı kirletmeden, en güzel şekilde korumalıyız. Sanayileşme ve konutlaşmanın arttığı günümüz dünyasında çevreyle ilgili artan sorunları kökten çözebilmek için hepimize düşen ortak görev doğamızı ve çevremizi koruyup, güzelleştirmektir. Yeşil alanlarımızı, havamızı, suyumuzu korumalıyız, ağaçlarımıza sahip çıkmalıyız, yer altı su kaynaklarımızı mutlaka muhafaza etmeliyiz, doğaya çok büyük zarar veren atık maddeleri, bitkisel yağları, plastikleri, atık pilleri ve zamanı geçen ilaçlarımızı atık kutularına bırakmalıyız. Sağlıklı bir gelecek ve yeni nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için dünyamızın kaynaklarını ölçülü kullanmalıyız. Doğa dostu bir belediye olarak Ambalaj Atığı Toplama Ayırma ve 1. Sınıf Atık getirme Merkezimizin yanı sıra uyguladığımız sosyal sorumluluk projeleri, ağaç dikimleri ve temizlik gibi hizmetlerimizle daha ferah, daha sağlıklı, daha yeşil bir dünya için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen doğa yürüyüşüyle farkındalık oluşturduklarını vurgulayan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, “Sadece bir gün değil her gün doğamızı düşünmemiz ve korumak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Böylesine güzel bir etkinliğin altına imza atan Yeşilyurt Belediyemiz ve Yeşilyurt Kent Konseyini kutluyorum” şeklinde konuştu.

‘Çevreni Koru, Geleceğini Koru’ doğa yürüyüşünde güzel etkinliklerin hayata geçtiğini söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, "Dünya Çevre günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte bir yandan yürüyüş yapılırken diğer taraftan çöpler toplanarak çevre temizliğine dikkat çekildi. Çevre bilinci her açıdan önemli bir kavramdır. Temiz, güzel ve sağlıklı bir çevreyi gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek içinde bu tür toplumsal farkındalığı artıran etkinliklerin de önemi büyüktür” şeklinde konuştu.

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