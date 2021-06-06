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Güder: “678 konutun kurası 11 Haziran’da çekiliyor”

İHA

Güder: “678 konutun kurası 11 Haziran’da çekiliyor”

24 Ocak depreminin ardından Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yoğun girişimleri sonucu Toplu Konutları İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından depremzede aileleri için Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 553 konuttan 678’inin kurası, 11 Haziran’da çekilecek.
24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde Battalgazi’de evleri ağır hasar gören depremzede ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi için Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 553 konuttan 678’i, anahtar teslimi için gün sayıyor. Hak sahiplerinin belirlenmesi için 11 Haziran Cuma günü kurası çekilecek olan 1.Etap konutlarını AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte gezen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem konutları ile hem mağduriyetlerinin giderildiğini hem de Battalgazi’ye iki yeni alt merkez kazandırıldığına dikkat çekti.

“Başkanımız yer ile ilgili çok doğru bir karar vermiş”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ‘Gelincik Tepesi’ kararının çok doğru bir karar olduğunu belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Malumunuz 24 Ocak 2020’de Elazığ merkezli bir deprem yaşamıştık. Depremden en fazla etkilenen Battalgazi’mizde evleri hasar gören aileler için 2 bin 650 konutun inşası başladı. Hamd olsun konutlarımız hazır hale geldi. 11 Haziran’da konutların kurası çekilecek. Diğer konutların inşası sürüyor. Battalgazi’de konutların yapımı noktasında Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere Milletvekillerimizin çok büyük çabaları var. Battalgazi’nin gelişimi noktasında Başkanımızın bölge kararı da çok doğru bir karar. Her daim milletinin yanında olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olsun”
38 bloktan oluşan 1.etabın kura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Elazığ merkezli depremde en fazla etkilenen 4 ilçeden bir tanesiyiz. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yer tespitlerimizin ardından konut yapımının inşası başladı. Battalgazi Belediyesi olarak yer temini yaptırdığımız zaman, üniversitedeki hocalarımız ile birlikte çalışmamızı yaptık. Türkiye ve Malatya’mızın konumunu göz önünde bulundurarak, bu konutların bir bölümünün Gelincik Tepesi’nde yapılmasını uygun gördük. Bu süreçte hükümet ve yerel yönetimler olarak her daim vatandaşlarımızın yanında olduk. Battalgazi Belediyesi olarak ta sürecin her zaman takipçisi olduk. Geçtiğimiz günlerde TOKI yetkilileri ile görüştük. Hamd olsun Gelincik Tepesi’nde ince işçiliği süren 678 konutumuz, hak sahiplerini bekliyor. Diğer etaplardaki çalışmalar da aralıksız sürüyor. Kura çekimleri sonunda konutlar hak sahiplerine teslim edeceğiz. Daha yaşanabilir Battalgazi için gecemizi gündüzümüze kattık” şeklinde konuştu.

“Diğer konutlarda temmuz ayında bitirilecek”
Yapımı devam eden diğer konutların tamamlanması içinde Temmuz ayını işaret eden Başkan Güder, “Bildiğiniz üzere Gelincik Tepesi ve diğer bölgelerdeki çalışmalarımız sürüyor. Umut ediyoruz ki bir daha deprem olmasın. Vatandaşlarımızın burnu dahi kanamasın. Yaptığımız görüşmeler sonunda Gelincik Tepesi’ndeki diğer konutlarımızda Temmuz ayı gibi tamamlanacak. Malumunuz kış koşullarından dolayı ihaleleri etap etap yapıldı. Köy tipi konutlarımızda ise Bulutlu mahallemizdeki konutlar bitti. Diğer bölgelerde ise Haziran sonunda veya Ağustos başında evlerine ulaşacak. Köy konutlarımızın da yapımı etap etap yapımı sürdü. Bu konutlarda coğrafi koşullara bağlı olarak problemler çıkmıştı. Battalgazi Belediyesi olarak bu problemleri çözdük. Battalgazi’mizi her geçen gün daha yaşanabilir bir hale geliyor. Bunun içinde hiçbir zaman görevden kaçmadık, kaçmayacağız. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var” ifadelerine yer verdi.

“81 adet parselin devir işlemini gerçekleştirdik”
Battalgazi’nin dönüşümüne de büyük önem verdiklerini vurgulayan Güder, “Bir yandan Battalgazi’mize yeni alt merkezler kazandırırken, diğer yandan da ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarını sağlıyoruz. Belediye olarak bazı şeylerin tedbirini şimdiden almamız gerek. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Battalgazi bölgemizde depremle beraber riskli alan olarak ilan etmiş olduğumuz Şehit Fevzi mahallemizde, kentsel dönüşüm çalışmalarımız kısa bir süre sonra inşallah start alacak. Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur diyoruz. Battalgazi’de rezerv alanların ilan edilip kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce hızlı yürütülmesi tamamlanması gerekiyor. Ankara’da yaptığımız görüşmeler sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 81 adet parselin tapu devir işlemlerini gerçekleştirmek için belgelerimizi aldık. Battalgazi’mizin için hayırlı olsun. Battalgazi’mizde kentsel dönüşüm çalışmaları, artık daha hızlı ilerleyecek” diye konuştu.

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