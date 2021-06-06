Saman yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen Mustafa Çelik(48), yönetimindeki 19 AAY 291 plakalı saman yüklü kamyonun kasasındaki saman balyaları, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-06 15:55:20



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