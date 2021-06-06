Çınar, LGS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, (LGS) Liseye Geçiş Sınavına giren öğrencilere moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu.

Necatibey Ortaokulu’nda sınava giren öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrenciler ile tek tek sohbet edip hangi liseyi kazanmak istediklerini sorarken, başarı dileklerini iletti.

Yeşilyurt Belediyesi olarak sınavlara ev sahipliği yapan ilçedeki okullarda pandemi tedbirlerinin alınmasına destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerin pandemi sürecinde zor zamanlar geçirdiğini belirterek, emeklerinin karşılığını girdikleri sınav sonrası alacaklarına inandığını söyledi.

Tüm öğrencilere gönülden başarılar dileyen Başkan Çınar, "Çocuklarımızın gelecek meslek hayatlarını şekillendirecek önemli bir geçiş sınav öncesinde yalnız bırakmadık. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir, eğitimin olmadığı bir yerde ise başarı olmaz. Sınav öncesinde öğrencilerimizin sağlığını düşünerek tüm okullarda dezenfektan ve temizlik çalışmaları yaptık. Bugün de çocuklarımıza destek olabilmek için okul öncelerinde bekleyen hem öğrencilerimizin hem de velilerin heyecanlarına ortak olduk. Sınav öncesinde su ve meyve suyunun yanı sıra maske ve dezenfektan dağıttık. Öğrencilerimizin temiz, düzenli ve güzel bir ortamda sınava girmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere bizlerde destek verdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok daha iyi yetişmeleri için bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi, gençliğin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Öğrencilerimizin stresten ve heyecandan uzak bir şekilde, kendilerine güvenerek sınavlarında başarılı olacağına inancım tamdır. Bütün öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı dileyerek, sınavın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Okullardaki sınavları denetlemek için Malatya’ya gelen Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Bekir Şirin ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’da, sınava giren tüm öğrencilere başarılar dilediler.

Ziyarete Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, Necatibey Ortaokulu ile Abdulhamid Han Ortaokulunda sınava giren öğrenciler ile ailelerine maske, kek ve su dağıtımı yaptı.

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