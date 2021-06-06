Okul inşaatından düşen işçi yaralandı

Malatya'da çalıştığı okul inşaatında 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir okul inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Ahmet Uzun (47), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı fark eden inşaattaki diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzun, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baş ve kolundan yaralanan işçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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