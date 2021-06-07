Malatya'ya gelen Landrut'tan kayısıya övgü

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, beraberindeki heyetle birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Landrut ziyarette, özellikle Malatya kayısının önemli olduğunu söyleyerek, kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Baruş’a teşekkür etti.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, beraberindeki heyetle birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. MeyerLandrut, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini de imzaladı. Vali Aydın Baruş da MeyerLandrut’u Malatya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Malatya’nın tarihi, kültürel ve turistik güzellikleri ile öneminden bahseden Vali Baruş, tarımsal anlamda toprak ve iklim yapısı nedeniyle çok kaliteli kayısının ancak burada yetiştiğini vurguladı. Baruş, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) de kayısı ile birlikte diğer tarım ürünlerinin ekonomiye kazandırılması için çeşitli işletmelerin var olduğunu ve tarım ile birlikte tarımsal ekonominin yükselerek ivme kazanması için çalışmaların desteklendiğini söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut ise Türkiye’de yapılan tarımsal faaliyetleri desteklediklerini belirterek, bu nedenle tarımsal anlamda önemli yer tutan şehirleri inceleyip gezdiklerini ifade etti. Malatya’da pek çok tarımsal ürünün yetiştirildiğini bildiğine dikkat çeken Landrut, özellikle kayısının önemli olduğunu söyleyerek kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Baruş’a teşekkür etti.

Ziyaret, gerçekleştirilen çeşitli değerlendirilmelerin ardından son buldu.

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