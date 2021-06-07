Malatya'da 505 kök kenevir ele geçirildi; tarla sahibine gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 505 kök kenevir ele geçirilirken, tarla sahibi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'ndeki tarlada kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 505 kök kenevir ele geçirdi. Kenevirler, imha edilmek üzere sökülürken, ismi açıklanmayan tarla sahibi de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-07 15:25:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.