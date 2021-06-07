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AB Delegasyon Başkanı'ndan Arslantepe Höyüğü'ne övgü

İHA

AB Delegasyon Başkanı'ndan Arslantepe Höyüğü'ne övgü

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, ziyaret ettiği Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nü etkileyici bulduğunu söyledi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Malatya ziyareti kapsamında Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu. Büyükelçi Landrut’a ve beraberindekilere gezide Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde görevli rehber Bülent Korkmaz eşlik etti. Rehber Korkmaz, Landrut’a tarihi M.Ö. 5 bin yıllarına dayanan Arslantepe Höyüğü hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle Malatya Belediye başkanımızın davetiyle buraya geldiğim için ve burada olduğum için çok mutluyum. Burada Arslantepe’de medeniyetin ilk adımlarını görüyoruz ve çok etkileyici bir yer. Burada yukarı Fırat’tan Mezopotamya’ya doğru olan bölgenin insanlık tarihinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve bu bölgenin genel olarak insanlık tarihine katkısını görüyoruz. Çok etkileyici bir yer, o yüzden de burada olduğum için çok mutluyum. Hem rehberimiz hem de müze yöneticimizle birlikte burayı gezerken o zamanlardan itibaren tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün de tarım önemini koruyor zaten benim de bu gezimin amacı Avrupa Birliği’nin tarım alanında yaptığı katkılar anlamında buraları ziyaret etmek. Tarım açısından ziyaret gerçekleştirmek. Bu bölgede bu proje kapsamında 470’den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye destek vermekteyiz. Şimdi burada bulunduğumuzda karşımızda kayısı tarlalarını arkamızdaysa bu antik şehri görüyoruz. Gerçekten de çok etkileyici bir yer. Burada olmak gerçekten çok güzel” şeklinde konuştu.

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