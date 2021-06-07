MTÜ’den Türkiye’de ilk Yaşlı Yaşam Merkezi protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılan protokol ile bakanlığa bağlı Malatya Huzurevi ile Malatya Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım hizmeti verilen yaşlı ve engelliler merkezleri arasında iş birliği yapılacak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen yaşlı yaşam ve sağlık hizmetlerini içerecek olan protokol yapıldı. Protokol törenine, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç ve Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Gürboğa katıldı.

Daha kaliteli bir sağlık ve bakım hizmeti verilebilmesi adına gerçekleştirilen protokol ile üniversitenin eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin sürdürülmesi, yaşlı ve engellilerin rehabilite edilerek sosyal hayata kazandırılması, üniversitenin öğretim elemanı ve öğrencilerine uygulama alanı oluşturulması hedefleniyor. Gerçekleştirilen protokolde evde bakım konusunda sıkıntı yaşayan yaşlı hastalar için “Sürekli Bakım” hizmetleri sağlanacak. Ortalama 100 hastaya yarım veya tam gün haftada bir ya da iki gün şeklinde hizmet verilecek. “Gündüzlü Bakım” hizmetleri, evinde bakılan, takip edilen yaşlı hastalara talep edilmesi durumunda geçici veya sürekli bakım hizmetini ve sağlık hizmeti danışmanlığını içeren “Evde Bakım” hizmetleri ve günlerini sınırlı alanlarda geçiren yaşlılar ve hasta yakınlarının kaliteli zaman geçirirken sosyalleşmeleri hedefi ile “Aktif Yaşlanma” hizmetleri projeleri planlandı.



“Hem dünya hem ülkemiz için model olmayı hedeflemekteyiz”

Protokol töreninde konuşma yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç ve emeği geçenlere teşekkür ederek, kurulması planlanan Yaşlı Yaşam Merkezi iş birliği hakkında bilgi aktardı. Karabulut, yaşlıların hem sosyal hem fiziksel rehabilitasyonu sağlayarak, yeniden toplum içinde yer almalarını kolaylaştıracak faaliyetler yürütülmesini hedeflediklerini belirtti. Karabulut, “Örneklerine Dünya’da özellikle Avrupa ülkelerinde örneklerine rastlanan yaşlı yaşam merkezinin amacı özellikle yaşlıları misafir ettiğimiz 3 6 aylık periyodlarda aktif ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Özellikle günlük yaşam becerilerinden yemek yapma, alışveriş yapma, finansal okur yazarlıklarını güçlendireceğiz. Giderek ihtiyacın artacağı üçüncü yaş turizmi için hem dünya hem ülkemiz için model olmayı hedeflemekteyiz. Böylece bölgemize hareketlilik kazandıracağız. Ayrıca merkezimizde geriatri alanında hizmet verecek olan personellerin eğitimleri de verilecektir” şeklinde konuştu.



TÜİK 2019 verilerine göre Malatya’da yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının yüzde 10,2, Türkiye ortalamasının yüzde 9,1 olduğunu ve Malatya’daki yaşlı nüfus oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Karabulut, “Bilindiği gibi yaşlılık ile birlikte kronik seyirli hastalıkların görülme oranı artmaktadır. Bunun yanı sıra yaşlılık döneminde birden fazla hastalık bulunması durumları da görülmektedir. Küresel olarak yaşam beklentisi artarken bununla birlikte, iyileştirilmiş sağlık ve tedavi hizmetlerinin yansıması olarak insanların belirli bir hastalık yükü veya engellilik ile yaşadıkları ortalama yıl sayısı da artırmaktadır” ifadelerine yer verdi.



“Kuşaklararası dayanışmanın artmasına yol açacaktır”

Karabulut, kurulacak olan merkezin eğitim ve sağlık faaliyetlerine sunacağı katkıdan ve kuşaklararası dayanışmanın da güçleneceğinden bahsederek, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite idealini yaşatmaktadır. Üniversitemizin öncelikli hedefi şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmektir. Kurulması planlanan Yaşlı Yaşam Merkezi’nde yaşlılarımızın hem sosyal hem fiziksel rehabilitasyonu sağlayıp, yeniden toplum içinde yer almalarını kolaylaştıracak faaliyetler yürütülmesini sağlayacaktır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan başta Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere diğer fakülte ve yüksekokullarımızca akademik olarak desteklenecek olan merkez ayrıca ülkemiz için bölgemiz ve ilimiz için ilk olacaktır. Bunun yanında başta tıp ve sağlık bilimleri olmak üzere üniversitemiz öğrencileri için bir uygulama alanı olup gençlerle yaşlıların buluşup kuşaklararası dayanışmanın artmasına yol açacaktır” şeklinde konuştu.



“Türkiye’de bir ilk olan Yaşlı Yaşam Merkezi için ilk adım atıldı”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılan protokol hakkında özetle bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, hem ulusal hem de uluslararası hizmet üretecek Türkiye’de bir ilk olan Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi için ilk adımın atıldığını belirtti. Koç, “Bu merkezde kırılgan gruplar için bireysel yaşam becerilerinin geliştirilmesi, organik yaşam, organik beslenme eğitimleri, el becerileri geliştirme eğitimleri, sanat terapi programları, dijital ve finansal okur yazarlık eğitimleri, sanat ve spor alanlarında çeşitli programlar gerçekleştirilecektir. Yaşlılarımız ve engellilerimiz bu merkezde konaklayarak bu programlardan faydalanabileceklerdir” diye konuştu.

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