Adım adım gezdiği doğada 150 tür kelebeği fotoğraflamayı başardı Hedefi 186 türün tamamını fotoğraflamak

Malatya’da yaşayan fotoğraf tutkunu Hüseyin Koç, adım adım gezdiği doğada 150 tür kelebeği fotoğraflamayı başardı.

Malatya’da yaşayan 58 yaşındaki Hüseyin Koç, 40 yıldır fotoğraf tutkusundan vazgeçemiyor. Uzun yıllar fotoğraf stüdyosu da işleten Koç, yaklaşık 5 yıldır doğada kelebekleri fotoğraflıyor. Koç, bacaklarında meydana gelen damar tıkanıklığı sonrası stent takılmasına ve ilerleyen yaşına rağmen uzun yürüyüşler yaparak eşsiz fotoğraflar çekebilmek için kelebekleri arıyor. Malatya’da yaşayan 186 tür kelebekten 150’sini fotoğraflayan Koç, geriye kalan 36 türü fotoğraflamak için büyük çaba harcıyor.



“Çektiğim fotoğraflar beğeni alıyor”

Fotoğraflarının büyük beğeni aldığını belirten Koç, “Mesleğim fotoğrafçılık, 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Stüdyoyu bıraktıktan sonra doğa fotoğrafçılığına başladım. Kelebek fotoğrafları çekiyorum. Malatya’da tespit edilen kelebek türü 186 adet. Bunun 150 tanesini çektim, 36 tür eksiğim var. Onu tamamlamaya çalışıyorum. Doğa hayattır, doğada her şey mevcut. Vazgeçmek mümkün değil. Malatya’da endemik kelebek türlerimiz var. Bunun için İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den ve çeşitli illerden gelip Mezopotamya çok gözlüsü diğer adıyla dama kelebeğini çekip giden arkadaşlarımız var. Bir gün arkadaşlarla gezmeye çıktık, dağ taş geziyoruz. Kelebek rastladı, çektik. Sonucunu görünce artık kelebekten vazgeçmedik. Malatya’da kelebek fotoğrafçılığı yapan arkadaşlarımız da var. Sırf kelebek üzeri çekim yapıyorlar. Çevremdeki insanlar sergi açılmasını istiyorlar, bende Malatya’da sergi açmak istemiyorum. Çektiğim fotoğraflar beğeni alıyor” ifadelerini kullandı.



Fotoğraf tutkusu engel tanımıyor

Bacaklarında stent takılı olmasına rağmen kelebekleri fotoğraflamaktan vazgeçemediğini belirten Koç, “Bacaklarımda damar tıkanıklığı var, 3 tane stent takıldı. Zor olmuyor, yürüdükçe açılıyorsun. Zaten doktorlar damar tıkanıklığı için en büyük ilacın yürümek olduğunu söylüyor. Yeri geliyor 15 km yürüdüğüm oluyor. Zor olmuyor çünkü çektiğin işin neticesini iyi bir şekilde alırsan zorluk yaşamıyorsun” şeklinde konuştu.

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