Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci

İHA

Malatya Şeker Fabrikası'nda birincilik sevinci

1 milyon 73 bin ton şeker üreterek planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların üretim rekorunu kıran Türkşeker, 20202021 üretim dönemi raporlarının ve 20212022 üretim dönemi planlarının değerlendirildiği toplantıyı gerçekleştirdi. Toplantıda birincilik ödülünü Malatya Şeker Fabrikası aldı. Tarihi bir rekora imza atan Malatya Şeker Fabrikasının Müdürü Suat Altun, büyük bir gurur yaşadıklarını ve fabrikayı daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını ifade etti.
Geleneksel olarak her yıl fabrikalar buluşması yapan Türkşeker’in 2021 Fabrikalar Buluşması’nın mottosu ’Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar’ oldu. Toplantı sonrası 2020/2021 üretim döneminde dereceye giren fabrikalara ödül verildi. Dokuz farklı kritere göre yapılan performans değerlendirmesi sonucunda Malatya Şeker Fabrikası en çok pancar işleyeni şeker üreten ve en iyi üretim yapan fabrika oldu.
Kurulduğu günden bu yana en yüksek pancarı işleyerek tarihi rekor kıran Malatya Şeker Fabrikası'nda, 545 bin 500 ton net pancar işlenerek karşılığında 68 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleşti. Yan ürün olarak 26 bin 110 ton melas 173 bin ton yaş Küspe üretilerek ülke ekonomisine 500 milyon lira katma değer sağlandı.

Altun, Türkiye birinciliğini değerlendirdi
Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, bu üstün başarı için çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Malatya Şeker Fabrikası’nın ilk kez birinci olduğunu ifade etti. Altun, “34 Haziran tarihleri arasında yapılan fabrika müdürleri buluşmasında yeni dönem yeni yöntemler ışığında yapılan değerlendirmeler fabrikamız 9 kategoride en iyi değerlere ulaştı ve 15 şeker fabrikası içerisinde üretim ve hububatta birinci seçildi. Bundan dolayı ben başta çalışanlarımıza, Şeker İş sendikasına, çözüm ortaklarımıza çok teşekkür ederim. Birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmada herkesin emeği var. Malatya Şeker Fabrikası ilk kez birinci oldu. Çiftçilerimiz ve çalışanlarımızın katkılarıyla biz bu yıl ödüle layık görüldük. 2021 üretim yılı içinde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. 580 bin ton kotamız var, 470 bin ton pancar işlemeyi, bu hedefimizin karşılığında 63 bin ton civarında şeker üretmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a pancar taban fiyatına yaptığı destekten dolayı teşekkür eden Altun, “Çiftçilerimiz, sanayimiz adına çok teşekkür ederiz. Taban fiyat pancara ilgide en önde gelen unsurlardan bir tanesi. Pancar taban fiyatı 230 liradan 300 liraya çıktığı günden beri yüksek bir talep bulunmakta” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı’ndan MTSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı’ndan MTSO’ya ziyaret
Adım adım gezdiği doğada 150 tür kelebeği fotoğraflamayı başardı Hedefi 186 türün tamamını fotoğraflamak
YEREL HABERLER Adım adım gezdiği doğada 150 tür kelebeği ...
Arapgir'de tescilli tarihi yapı sayısı 221'e ulaştı
YEREL HABERLER Arapgir'de tescilli tarihi yapı sayısı 221'e ulaştı
İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden başarı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden ...
Otomobil şarampole düştü: 1'i polis 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole düştü: 1'i polis 2 yaralı
Memhet Çınar, gençlik merkezindeki faaliyetleri inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Kültür merkezlerimiz büyük ilgi görüyor”
YEREL HABERLER Memhet Çınar, gençlik merkezindeki faaliyetleri ...
AB heyetine Malatya mutfağı tanıtıldı
YEREL HABERLER AB heyetine Malatya mutfağı tanıtıldı
Öğrencilerden Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Öğrencilerden Bilim Fuarı
MTÜ’den Türkiye’de ilk Yaşlı Yaşam Merkezi protokolü
YEREL HABERLER MTÜ’den Türkiye’de ilk Yaşlı Yaşam Merkezi protokolü
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: Arslantepe'de medeniyetin ilk adımları var
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: ...
AB Delegasyon Başkanı'ndan Arslantepe Höyüğü'ne övgü
YEREL HABERLER AB Delegasyon Başkanı'ndan Arslantepe Höyüğü'ne övgü
Landrut’tan Selahattin Gürkan'a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Türkiye ve AB ülkeleri arasında derin ve vazgeçilmez ilişkilerimiz mevcuttur”
YEREL HABERLER Landrut’tan Selahattin Gürkan'a ziyaret Malatya ...
Bir evin bahçesinde 505 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bir evin bahçesinde 505 kök Hint keneviri ele ...
Malatya'da 505 kök kenevir ele geçirildi; tarla sahibine gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 505 kök kenevir ele geçirildi; tarla ...
Pütürge’de kilit taşı üretim tesisi açıldı
YEREL HABERLER Pütürge’de kilit taşı üretim tesisi açıldı
35 yıllık mağduriyet sona erdi
YEREL HABERLER 35 yıllık mağduriyet sona erdi
'Kent Belleği Müzesi'ne normalleşme sonrası ilgi
YEREL HABERLER 'Kent Belleği Müzesi'ne normalleşme sonrası ilgi
Başkan Güder’den çevre farkındalığı ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den çevre farkındalığı ziyareti
Malatya'ya gelen Landrut'tan kayısıya övgü
YEREL HABERLER Malatya'ya gelen Landrut'tan kayısıya övgü
Lezzeti ve ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgaha indi Kayısının kilosu 15 TL'den satılmaya başladı
YEREL HABERLER Lezzeti ve ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı ...
Malatya'da, Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da, Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması düzenlendi
Malatya'da "Kutsal Şehir Kudüs" konulu online seminer düzenlendi Seminerde, Kudüs konusunda bütün Müslümanların bilinçli olmaları gerektiği vurgulandı
YEREL HABERLER Malatya'da "Kutsal Şehir Kudüs" konulu online seminer ...
Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 21 kişiye ceza
YEREL HABERLER Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 21 kişiye ceza
Arapgir halkı, tarihi mezar taşlarına gözü gibi bakıyor İlçe halkı kentin tarihine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Arapgir halkı, tarihi mezar taşlarına gözü gibi ...