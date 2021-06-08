Büyükelçi Landrut kent müzesini gezdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyet ile birlikte Orduzu Pınarbaşı, Hayvanat Bahçesi ile Kent Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Kentteki tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için titizlikle çalıştıklarını ifade eden Gürkan, “Malatya’da tarihi mekanların ayağa kaldırılması, gelecek nesillere aktarılması noktasında başlatmış olduğumuz çalışmalardan biri de Kent Müzesiydi. Kent Müzesi olarak düzenlemiş olduğumuz yapı Osmanlı Padişahlarından Abdülhamit Han döneminde yapılan ve kentte uzun yıllar asker alma yeri olarak işlev gören tarihi binanın restorasyonunu yaparak müze hüviyeti kazandırdık. Malatya'daki geçmiş yaşanmışlıkların, günümüzde yaşayanların ve kentin tarihiyle kültürüyle gelenekleriyle görenekleriyle sanat, devlet, bilim ve ilim adamıyla ve onların hatırasını canlandıracak olan müzemizde ayrıca kışla olması hasebiyle de askeri malzemelerin de sergilendiği kaliteli bir müze oluşturuldu” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ise programları çerçevesinde Malatya’da çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, tarihi değerlere sahip çıkılması, restore edilerek gelecek nesillere aktarılmasının çok güzel ve anlamlı olduğunu ifade etti.

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