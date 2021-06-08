Malatya'da vaka sayısı yüzde 60-70 oranında azaldı Yoğun bakımdaki hasta sayısı 22'ye düştü

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentteki korona virüs vaka sayılarının yüzde 6070 oranında düştüğünü açıkladı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte korona virüs vaka sayının yüzde 6070 oranında düştüğünü belirterek, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının ise 22 olduğunu söyledi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner, beraberindeki gazetecilerle birlikte Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Güner, sağlıkçıların pandemi sürecinde olağanüstü bir performans sergilediğini belirterek, başta Bentli olmak üzere tüm sağlık camiasına müteşekkir olduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde yerel basının desteğini her daim yakından hissettiklerini kaydeden Bentli ise "Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hasta sayımız 2223'e kadar düştü. Bu rakam Eylül ayında yüzün üzerinde idi. Kasım ayında yine yüzü geçmiştik. Üçüncü dalgada da 90 civarı ile yoğun bakımda en üst sayıyı gördük. Günlük 78 hatta 10'unu gören vefat sayımız oluyordu, olmadığı günlerde oluyor. Şuan yoğun bakımda tedavi gören 2022 hastamız var. Maalesef entübe edilen hastalarımızın yarısından çoğunu kayıp ediyoruz, çünkü bilinen kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık bu. Virüs hastalıklarının çoğu böyledir. Burada tek silah hala aşı" diye konuştu

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