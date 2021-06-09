Mor reyhan sosu İtalya'nın meşhur sosu 'pesto'ya rakip oldu

Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanından yapılan sos, İtalya'nın meşhur sosu 'pesto'ya rakip oldu.

Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanı ile yapılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Reçeli, çayı, baharatı, şerbeti ile birçok çeşitli ürünü yapılan mor reyhandan bu defa sos yapıldı. Ünlü Şef Ali Açıkgül'ün Kayaarası kanyonunda bölgenin mahalli sanatçılarından Ümit Aydın'ın klarnet ve cümbüşü eşliğinde gerçekleştirdiği programda yapılan mor reyhan sosu büyük beğeni aldı.

Mor reyhandan ayrıca marmelat yaptıklarını da kaydeden Açıkgül, "Bugün burada Arapgir'in mor reyhanı ile bir çalışma yapıyoruz. Dünyada en çok bilinen sos İtalyanların pestosu. Biz de bunu reyhanla pestoya çevirdik. İçinde mor reyhan, sarımsak ve zeytin yağı var. Bunu çekerek püre haline getireceğiz. Mor reyhandan ayrıca marmelat yapıyoruz. Reyhan'ın reçeli var. Marmelatı nasıl yapıyoruz, şeker, limon tuzu ve reyhanı blenderde çekiyoruz. Sonra güneşte bekletiyoruz, aynen pekmez modeli gibi. Bu da sonuçta dünyada olmayan reyhanın marmelatı" diye konuştu

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