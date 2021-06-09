Malatya'da 31 bin 750 kök kenevire 3 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Gözene Mahallesi'ndeki 3 bölgede kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-09 10:36:28



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