Bakan Yardımcısı Tunç, tarım sektörü ile buluştu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç: "Kuraklık daha çok Doğu ve İç Anadolu bölgesinde etkili"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bu yıl baş gösteren kuraklığın daha çok Doğu ve İç Anadolu Bölgelerinde etkili olduğunu ifade ederek “Kuraklığın getirdiği sonuçları beraberce analiz edeceğiz ve önümüzdeki dönemlerle alakalı hangi tedbirleri almamız gerektiğini istişare edeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Malatya’da tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen buluşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Tunç, hasat döneminin başladığı bu süreçte sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlemek istediklerini söyledi.

Bu yıl anormal bir yıl yaşandığını ifade eden Tunç, “İki konu üst üste geldi. Birincisi pandemi gibi bütün dünyayı ve bizi de çok etkileyen bir küresel salgın yaşıyoruz. Bu bütün faaliyetlerimizi ve birçok sektördeki çoğu faaliyeti menfi olarak etkiliyor. İkinci bir konu da küresel bir problem ama en çok bizim bölgemizi, Anadolu’yu etkileyen kuraklık krizi” dedi.



Kuraklığın daha çok Doğu Anadolu ile İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olduğunu ifade eden Tunç, “Kuraklığın getirdiği sonuçları beraberce analiz edeceğiz ve önümüzdeki dönemlerle alakalı hangi tedbirleri almamız gerektiğini istişare edeceğiz. Malatya’daki projelerimiz ne aşamada, nasıl gidiyor, bu projelerle alakalı sonuçları ve etkilerini beraberce değerlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönem hangi projelere ihtiyaç var, hangi projeleri talep ediyorsunuz, hayata geçecek projeler var bunları beraberce değerlendirmek istiyoruz. Sonuç itibariyle ülkemizin gıda arz ihtiyacını sağlamakla ilgili bir mükellefiyetimiz var. Bu mükellefiyeti ve bu planlamayı yapmak üzere sizlerle yakın çalışmaya ihtiyacımız var. Bu konuda beraberce bu tespitleri ve planlamaları yapmaya çalışalım. Sorun olanları tespit edip bunları gidermeye çalışalım” ifadelerine yer verdi.



Zor bir döneme girildiğini ve bundan sonra küresel iklimin ülke üzerindeki etkilerinin yaşamaya devam edileceğini de ifade eden Tunç, “Dolayısıyla bunun ön hazırlığını yapmak üzere aslında yıllardır hazırlıklar yapılıyor ama şimdi kendisini ciddi hissettirmeye başlayınca tedbirlerin daha da ciddiyetle ele alınması ihtiyacı hasıl oluyor. Bu noktada bunu da beraberce tartışalım. Sizlerden beklenti ve taleplerinizi alıp, değerlendirelim istiyoruz. Malatya’daki tarımsal hasılayı daha nasıl büyütebiliriz, halkımızın, milletimizin refahını daha nasıl artırabiliriz, bu konuyu hep beraber tartışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı olmuştu. Cumhurbaşkanımız, ekilmedik bir karış toprak dahi bırakamamak gibi bir görev ve ödevle bizi sorumlu tuttu. Sadece Bakanlığı değil, STK’larımızı da görevlendirdi. Dolayısıyla bir karış toprağı boş bırakmamak üzere bütün topraklarımızı, arazilerimizi nasıl işleyebiliriz, bu arazilerimizi nasıl suyla nasıl buluşturabiliriz ve kamu kaynaklarından vatandaşlarımızı daha nasıl yararlandırabiliriz. Konularını beraberce tartışacağız. Ümit ediyorum ki, verimli çalışma olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.