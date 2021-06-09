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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal üretimleri hız kazandı

İHA

Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal üretimleri hız kazandı

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve ARGE Sahasındaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, Yeşil Gıda Seracılık, Tarımsal Üretim ve ARGE Sahası ve ücretsiz fide destekleriyle Yeşilyurt’un tarımsal potansiyelini hareketlendirdiklerini söyledi.
Yeşilyurt’un tarımsal potansiyelini hareketlendirecek yatırımlara ağırlık veren Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulduktan sonra bölgedeki birçok yatırıma örneklik teşkil eden Tarımsal Üretim ve ARGE Sahasında bölge iklimine uygun hububat, bakliyat, meyve ve peyzaj gibi ürünlerin üretimlerine hız verildi.

FMilli ekonominin daha iyi bir düzeye ulaşması için canla başla çalıştıklarını dile getiren Kamış, “İki yıl önce hizmete sunulan yaklaşık 340 dönüme sahip Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızda öncelikle nohut, kuru fasulye ve çim üretimlerini gerçekleştirdik.2020 yılı sonbahar döneminde ise sözleşmeli arpa ve buğday ekimlerine başladık. Sözleşmeli ekimini yaptığımız hububat ve seymen cinsi arpa tohumumuz ve çeşit bin 252 cinsi orijinal kademe bir buğday tohumundan oluşuyor. Yaklaşık 135 dekarlık alanda ekimini yaptığımız hububatlarımızın hasadını kısa bir zaman sonra yapıp, sertifikalandırma işlemlerinden sonra piyasaya sürüp, milli ekonomiye katkı sunmuş olacağız. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Belediye olarak pandemi sürecinde tarımsal üretimde devamlılığı sağlayarak milli ekonomiye daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Buradaki üretim alanında hububat ve bakliyat üretimlerinin yanı sıra rulo çim ve süs bitkisi gibi ilçemizin farklı bölgelerindeki yeşil alanlarda kullandığımız peyzaj ürünlerini de yetiştiriyoruz. 20 bin metrekare alan içerisinde ürettiğimiz rulo çimlerimiz kesildikten sonra Beylerderesi Şehir Parkımızın ikinci etabında yapımı süren Millet Bahçemizdeki yeşil alanlarda değerlendireceğiz. Alanımızda yetiştirdiğimiz karaçam, mazı ve badem gibi orman ürünlerin yanı sıra Yeşil Gıda Seracılık alanımız da ürettiğimiz 100 bin adet hercai menekşemizi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze teslim ederek ilçemizin daha fazla yeşil alana kavuşması için çalışmaktayız” dedi.

Meyvecilik alanında bölgeye değer katacak hizmetler ürettiklerini ifade eden Kamış, “Gündüzbey ve Elemendik’te 25’er dekarlık bölgelere kurduğumuz Kiraz Bahçesi alanlarımızda coğrafi işaret tescil belgeli dalbastı kirazımız ve kozluk vişnesi yetiştiriciliği hakkında çiftçilerimize katkı sunacağız. Amacımız, eşsiz lezzetlere sahip tarımsal ürünlerimizin kalitesini artırmaktır. Çiftçilerimize gerek teorik gerekse de pratik eğitimler vererek dalbastı kirazımız başta olmak üzere bölgemizin verimli topraklarında yetişen ürünlerimizin dünyanın dört bir tarafındaki sofralarda daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Belediye olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bölgemizdeki sebze üretiminin artırılması amacıyla 200 bin adet fidemizi ücretsiz bir şekilde çiftçilerimizle buluşturduk. Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız sebze fidelerinin ekilmesi, sulaması ve gübrelenmesi gibi tüm süreçlerini yakından takip ediyorlar. Çiftçilerimize yetiştirdikleri ürünleri rahat ve güvenli ortamlarda satmaları için pazar imkanı da sunacağız. Tarımsal hizmetlere büyük bir hassasiyet gösterip, atıl durumdaki alanların tarıma kazandırılması ve çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapmasına ciddi destekler sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum ” diye konuştu.

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