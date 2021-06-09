'Karma Resim Sergisi' sanal ortamda

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 'Karma Sanal Resim Sergisi' düzenlendi. Pandemi önlemleri nedeniyle sergi online olarak izlenebiliyor.

İnönü Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik ve Yüksek Lisans öğrencileri tarafından hazırlanan “Karma Sanal Resim Sergisi” çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Resim Anasanat Dalı atölyesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yüksel Göğebakan ve Doç. Dr. Mesut Yaşar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergide, Arif Esen Baykurt, Ayşegül Keleş, Hüseyin Meydan, Ramazan Demirel, Sümeyye Barlas, Yiğithan Oğuz ve Zeliha Sönmez tarafından yapılan eserler yer alıyor.

Sergide gösterilen 40 eser, slayt videosu olarak bölümün YouTube kanalında yayınlanırken, sanatseverler sergiyi 14 Haziran 2021 tarihine kadar online olarak ziyaret edebilecek.

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi önlemleri nedeniyle sergi online olarak izlenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.