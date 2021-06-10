Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarında; 23 gram metamfetamin, 187 gram bonzai, 665 hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-10 09:07:32



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