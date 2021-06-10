Malatya’da koronada yüksek risk devam ediyor

Malatya’da, korona virüs vaka sayıları bir önceki haftaya göre arttı.

Türkiye genelinde alınan tedbirler ve kısıtlamalardan sonra korona virüs (Covid19) vaka sayısındaki düşüş sürerken, Malatya’da vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Açıklanan son rakamlara göre Malatya’daki daha önce yüz binde 73,43 olan vaka sayısı 29 Mayıs4 Haziran arasında yüz binde 77,68’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarının açıklamasından sonra son haftada vaka sayısı artan 14 ilden biri Malatya oldu. Bir önceki haftaya göre vaka sayısında artış olan Malatya, Türkiye genelinde vaka sayısı artan 14 ilden biri olması nedeniyle tedbirlerde daha dikkatli olunması istendi.

Malatya’da 2228 Mayıs tarihleri arasında yüz binde 73,43 olan vaka sayısı, 29 Mayıs 4 Haziran döneminde yüz binde 77,68’e yükselmesi nedeniyle yüksek riskli iller arasında yer alması endişelendirdi.

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