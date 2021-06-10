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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FKA’dan bölgenin turizm kalkınmasına katkı

İHA

FKA’dan bölgenin turizm kalkınmasına katkı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), TRB1 bölgesi illeri Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de turizm potansiyelini ortaya çıkararak artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bölgenin sanayi, ticaret ve sosyoekonomik kalkınmasına yönelik yapılan çalışmaların yanında turizm ve tanıtıma yönelik de önemli çalışmalara imza atan Fırat Kalkınma Ajansı, son olarak sosyal medya fenomenlerini bölgeye getirdi. Geçtiğimiz günlerde bir program kapsamında Malatya’da Somuncu Baba Külliyesi, Günpınar Şelalesi, Girmana Vadisi, Elazığ ’da Palu, Harput, Hazar Gölü, Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları, Bingöl’de Çır Şelalesi, Yüzen Adalar, Ilıcalar, Tunceli’de Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi gibi turistik yerler başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezen sosyal medya fenomenleri, bol bol fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirdiler. Çektikleri görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşan sosyal medya fenomenleri, takipçilerini gezmeleri için bölgeye davet etti.
SendeGitmelisin Sosyal Medya Platformu Yöneticisi Osman Yeşilbaş, Fırat Kalkınma Ajansı'nın Fırat’ı Keşfet Projesi kapsamında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini on günlük program kapsamında tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti. Yeşilbaş, programın çok güzel geçtiğini belirterek, “Türkiye’nin bu güzelliklerini, doğasını, insanını burada yerinde görmek bizi çok etkiledi. Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonlarından çok etkilendik. Çok Beğendik. Ayrıca Malatya’da her köşe başında bir müze çıkacakmış gibi bir durum var. Doğası da çok güzel. Levent Vadisi ve Darende ilçesi yine bizi çok etkiledi” dedi.
SenBanaBaksana sosyal medya platformu sahibi İnci Aşık da TRB1 Bölgesi illeri Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirterek, herkesin gelip ziyaret etmesi, görmesi ve gezmesi tavsiyesinde bulundu.

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ise TRB1 Bölgesi illerinin bulunduğu toprakların çok verimli olduğunu söyledi. Ajans olarak bu verimli toprakların kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Yoğunlu, bölge turizminin de gelişmesine yönelik çok önemli projeleri hayata geçirdikleri kaydetti. Yoğunlu, bölgenin tarihi, kültürü ve doğasıyla önemli bir turizm potansiyelini içerisinde barındırdığının altını çizerek, “Bölgemiz kendine has doğası, kültürel ve tarihi değerleriyle ön plana çıkıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bölgemizde çok sayıda tarihi eser yer alıyor. Biz de ajans olarak bölgemizi her bakımdan tanıtımını yaparak yurt içinden ve yurt dışından turisti bölgemize getirerek bölgemizin turizm hareketliliğini artırmak istiyoruz. Bu yönde de önemli çalışmalara imza atıyoruz. Ajansımızın Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Faaliyetleri kapsamında sosyal medya femonamleri, bloggerlar ve turizm acantesi sahiplerini farklı tarihlerde bölgemizde ağırladık. Benzeri çalışmalarımız devam edecektir. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid 19 Pandemisinin sona ermesiyle inşallah yapmış olduğumuz bu çalışmaların meyvelerini toplayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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