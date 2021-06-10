Bakan Yardımcısı Tunç’tan MTB’ye ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti.

Bir dizi programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti. MTB Başkanı Ramazan Özcan, ziyarette yaptığı konuşmada, kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu ifade etti.

Özcan, kayısıda iyi bir noktaya gelindiğini kaydederek, “Kuru kayısıya son bir yılda çok önemli yatırımların gerçekleştirildiğini bunun karşılığında ülke ve şehri ekonomisine ciddi gelir sağlandı. Lisanslı depo ve TMO’nun ürüne müdahale alım kararları yerinde bir karardır. Kayısıda istikrarlı bir dönem başladı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özcan, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mehmet Hadi Tunç’a talep ve önerilerimizi içeren bir dosya sunduk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tunç ise ev sahipliğinden dolayı Özcan’a teşekkür etti.

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