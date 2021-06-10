Başkan Çınar, devam eden yeni sosyal yaşam alanını inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Horata deresinin etrafına yeni bir yaşam alanı kuruyoruz”

Çilesiz Mahallesi’nde toplam 15 dönümlük alanda gerçekleşen park ve yeşil alan çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Horata Deresinin etrafındaki bölgeyi park, ağaçlandırma, yeşillendirme, aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla baştan aşağıya yeniden dizayn ederek, buraya yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz” dedi.

Yeşilyurt’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını park ve yeşil alan çalışmalarıyla artırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplam 15 dönümü kapsayan yeni yaşam alanının 5 bin 500 metrekarelik ilk etabındaki yatırımların büyük ölçüde tamamlandığını vurguladı. Çınar, geri kalan 9 bin 700 metrekarelik alandaki çalışmaların ise bir hafta içinde sonuçlandırıp, Yeşilyurt’a yeni bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını dile getirdi.



Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini dile getiren Çınar, “Horata deresinin etrafını nezih ve güzel bir görüntüye kavuşturmak adına geçen yıl başlattığımız park, oturma alanları, yürüyüş, bisiklet yolları ve aydınlatmalar gibi dönüşüm yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bölgemizin güzelliklerini güçlü ve modern uygulamalarla ön plana çıkartıyoruz. Çilesiz mahallemizden geçen kanalın etrafındaki toplam 15 dönümlük alanı baştan aşağıya yeniden dizayn ederek ağaçlandırma başta olmak üzere yeşil alan ve sportif alanlarla güzel bir hüviyete ulaştırıp, daha estetik bir hale getirmekteyiz. İki ayrı etap halinde yürütülen çalışmaların ilk etabındaki park ve yeşil alan uygulamalarında sona yaklaşılırken, geri kalan diğer alandaki sert zemin, toprak tefsiye ve ağaçlandırma işlemleri ise en geç bir hafta içinde tamamlanarak burayı ferah ve güzel bir hüviyete kavuşturacağız. Park ve yeşil alanlarımızın hemen kenarında Horata suyunun geçmesi ise buranın daha fazla tercih edilmesini sağlayacak. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Burada suyun ferahlığını ve güzelliğini kaliteli yatırımlarımızla ön plana çıkarmış oluyoruz. Atıl vaziyetteki kanal etrafındaki alanı farklı bir bakış açısıyla hazırladığımız park projemizle güzel ve nezih bir kimliğe kavuşturuyoruz. Yeni bir yaşam alanı olarak hizmete sunacağımız park ve yeşil alanlarımıza vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstereceklerine eminim, hemşerilerimiz buraya geldikleri zaman değişimi yakından görüp, keyifli ve güzel anlar yaşayacaklar. Proje ve yatırımlarımızla mahallelerimizin cazibesini artırıp, farklı yaşam alanlarımızla Yeşilyurt’umuzun her noktasının daha fazla gelişmesi ve değişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çilesiz mahallemizde ki yeni sosyal yaşam alanımız mahalle sakinlerimize ve Yeşilyurt’umuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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