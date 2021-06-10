Pandemi döneminde evde sıklan çocuklar çadırda ders işledi Hem doğa bilinci oluşturuldu, hem de farklı ortamda ders işlemenin keyfi çıkarıldı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çadırda ders işleyen öğrenciler, hem pandemi dönemindeki sıkılganlıklarını attı hem de doğa bilinci ile farklı ortamda ders yapmanın keyfini çıkardı.

Malatya Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu 3B sınıfı öğrencileri, derslerini kurdukları çadırlarda işlediler. Pandemi nedeniyle evde sıkılan öğrenciler, çadırda ders işleyerek hem doğada farklı bir ortamda ders işlemenin hem de arkadaşlarıyla farklı şekilde kaynaşmanın keyfini çıkardı.

Pandemi süresince sürekli evde tablet, bilgisayar veya telefon üzerinden ders işleyen öğrencilere farklı bir ortamda ders işlemek için böyle bir uygulama yaptıklarını söyleyen 3B Sınıfı Öğretmeni Aslı Teke, bu etkinlik ile öğrencilerin sıra dışı bir ortamda ders işlediklerini ve daha güzel bir gün geçirdiklerini bildirdi. Teke, “Doğayı koruyan, zorluklarla mücadele etmeyi öğrenen öğrencilerle bugün çadır kurduk, mutluluk bulduk” dedi.



"Çocuklara doğayı sevdirmek istedik"

Teke, “Kamp kurmak, çadır kurmak çocuklara doğaya saygı duymayı, korumayı, aktif olmayı, takım çalışmasını, iş birliğini öğretir. Çadır kurmak arkadaşlarıyla bağ kurmanın eğlenceli bir yoludur. Bugün çok keyifli bir gün geçirdik. İnşallah yeni dönemde kamp alanlarında çadırlarımızı kurarız” diye konuştu.

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