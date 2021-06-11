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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt kahve konağına ödül

İHA

Yeşilyurt kahve konağına ödül

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon projeleriyle farklı bir hüviyete kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konakları'nda faaliyete sunulan Kahve Konağı, Tarihi Kentler Birliğinin ‘Müze Özendirme Yarışması 2021 Ödülleri’ kapsamında düzenlediği ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ ödülüne layık görüldü.
Tarihi Kentler Birliği, iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma, koruma bilinci oluşturma rollerini öne çıkartmak ve Türkiye’de yerel yönetimlerin inisiyatifi ile oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2021 Yılı Müze Özendirme Yarışması düzenledi. Yeşilyurt’un köklü tarihini ön plana çıkarmak hedefiyle bugüne kadar sekiz müzeyi Yeşilyurt’a kazandıran Yeşilyurt Belediyesi, insanlık tarihinin en eski tatlarından olup, kadim medeniyetimizde de özel bir konumda olan kahve kültürünün tüm boyutlarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı Kahve Konağı'yla yarışmaya katıldı.

Taşınır ve taşınmaz kültür birikiminin araştırılması, dokümante edilmesi, sergilenmesi ve kentli ile buluşturulmasını hedefleyen Tarihi Kentler Birliği Jüri Heyeti tarafından altı temel kriter üzerinde yapılan titiz değerlendirmelerin ardından kahve kültürüne dair 1600’lü yıllardan günümüze kadar ulaşan 800’e yakın nostaljik ürünün özel alanlarda sergilendiği Kahve Konağı, ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ ödülüne layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği'nin 26 Haziran Cumartesi günü yapacağı 1.Olağan Meclis Toplantısından sonra ‘Müze Özendirme Yarışması 2021 Ödülleri’ kapsamında ödüle layık görülen Yeşilyurt Belediyesi ile diğer Belediyelere ödülleri takdim edilecek.

Kahve Konağı'nın ‘Müze Özendirme Yarışması 2021 Ödülleri’ kapsamında düzenlenen ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ ödülüne layık görülmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurdukları müzeler sayesinde kültürün ve sanatın korunmasını sağlayıp toplumdaki koleksiyon ve arşiv bilincini geliştirdiklerini söyledi.
Taşınır ve taşınmaz kültür birikiminin araştırılması, dokümante edilmesi, sergilenmesi ve kentli ile buluşturulmasına yönelik birbirinden değerli müze ve konakları Yeşilyurt’a kazandırdıklarını vurgulayan Çınar, “İnsanlık tarihinin en eski tatlarından olup, kadim medeniyetimizde de özel bir konumda olan kahve kültürünün tüm boyutlarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı Kahve Konağımız, Tarihi Kentler Birliği Tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması 2021 Ödülleri kapsamında düzenlediği ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ ödülüne layık görülmüştür. Geleneksel mimari desenlerin hakim olduğu Kahve Konağımızda, bin 600’lü yıllardan günümüze kadar ulaşan 800’e yakın kahve tartıları, kahve değirmenleri, cezveler, öğütücü, fincanlar ve aletlerden oluşan farklı objeleri, yerli ve yabancı turistlerle buluşturuyoruz. Türk misafirperverliğinde kahvenin çok özel ve değerli bir konumu vardır. Bizler de oluşturduğumuz müze sayesinde kahve kültürüne dair aranılan ne varsa misafirlerimizin beğenisine sunup, koleksiyon ve arşiv bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunuyoruz. Bölgenin sosyal dokusuna uygun bir konseptle kapılarını misafirlerine açan Kahve Konağımızın, Tarihi Kentler Birliği Jüri Heyetinin altı temel kriter üzerinden yaptığı teknik değerlendirmelerin ardından ödüle layık görülmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bölge turizminin hareketlenmesine katkı sunan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda yer verdiğimiz müzelerimizin birbirinden değerli ödüller alması, Yeşilyurt’umuza olan ilgiyi daha fazla artıracaktır. Kahve Konağımızı ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ ödülüne layık gören Tarihi Kentler Birliği Başkanı, Yönetim Kurulu ve Jüri Heyetine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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