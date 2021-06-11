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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Aslan seçildi

İHA

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Aslan seçildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 4. Olağan Genel Kurulunda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Üretken, çalışkan ve dayanışma ruhuyla hareket eden kadınlarımızın destekleriyle Yeşilyurt’umuzun geleceğine modern ve güzel eserler emanet ediyoruz” dedi.
Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi 4.Olağan Genel Kurulu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Genel kurula tek liste halinde katılan Kibar Aslan Başkanlığındaki Yönetim Kurulu oy birliği ile Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına seçildi.
Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına seçilen Kibar Aslan’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta aktif olan kadınların gelişen toplumların geleceğe umutla bakmasına neden olduğunu söyledi.
Yeşilyurt Kent Konseyinin ‘Yeşilyurt’un Tüm Renkleri’ sloganıyla her alanda bölgeye değer katan faydalı hizmetler ürettiğini ifade eden Çınar, “Toplumların her alanda gelişmesinde ve kalkınmasında önemli roller üstlenen kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta aktif ve üretken hale gelmesini destekliyoruz. Kadınlarımızın hayata ve topluma dair farklı fikirleri ve önerilerini yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlara ulaştırmaları için de Kent Konseylerinde oluşturulan Kadın Meclisleri bir nevi köprü vaziyeti görmektedir. Bugüne kadar Kadın Meclisi Başkanlığı yapan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum, yeni yönetime başarılar diliyorum. Kadın Meclisi Yönetim Kurullarının uyumlu ve koordineli çalışması, bir önceki dönemin projelerini sahiplenip daha fazla geliştirme noktasında ortaya koyulan çabaları yakından görüyoruz, bu uyum ve birlikte çalışma anlayışı Yeşilyurt’umuzun gelişmesine katkı sunmaktadır. Yeni dönemde de başarılı hizmetlerin devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.
Kadınların hayatın her alanında aktif ve katılımcı olması için ciddi yatırımlarda bulunduklarını vurgulayan Çınar, “Bölgede Kent Konseyini kuran ilk ilçe belediyesi olmanın verdiği sorumlulukla birlikte, farklı fikirlerin tartışıldığı, konuşulduğu ve uygulandığı Kent Konseyimiz içerisindeki tüm Meclis Başkanlıklarıyla uyumlu ve koordineli çalışarak ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının kalkınmasına öncülük eden faydalı hizmetler üretiyoruz. Kadınlarımızın toplumda daha fazla önemsendiği, desteklendiği ve sosyalleşmelerini sağlayacak tüm etkinliklere bizler sonuna kadar katkı sağlıyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata olan katkılarını daha fazla artırmak için yatırımlar yapıyoruz, kooperatiflerimizin kuruluş dönemlerinde destek veriyoruz, kültürel ve sportif aktivite alanlarını çoğaltıyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını doğru ve planlı yatırımlarla gidermeye çalışırken, sosyal hayata katılımlarını her daim desteklediğimiz kadınlarımızın hayatın her alanda daha fazla söz sahibi olması içinde gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Belediye bünyesinde %1012 civarında bayan personele istihdam sağlıyoruz, onların gayretleri hizmetlerimizin daha hızlı ve pratik olmasını sağlıyor. Bu sayıyı daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Tarihimizin, kültürümüzün ve yöresel yemeklerimizin tanıtımı için kurulan Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifinin faaliyetlerine destekler sağlıyoruz. Kooperatifimiz çatısı altında buluşan kadınlarımız, ilçemizin tanıtımı için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Kadınlarımızın meslek sahibi olup gerek ev gerekse de ülke ekonomisine katkılarını artırmak maksadıyla Kiltepe mahallemizde öncelikle Meslek Edindirme Kurs Merkezimizi açıp tekstil kursumuzu başlattık ve şu anda yapımı devam eden Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezimizin açılışını yakın zamanda yapıp, ilçemize kazandıracağız. Kadınlarımızın hayata geçirdiğimiz ya da destek verdiğimiz projelere ilgi ve katılımları bizi yeni yatırımlara teşvik etmektedir. Bu anlamda üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapmaya da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınlarımızın destekleriyle inşallah ilçemiz daha fazla gelişecek, güzelleşecek ve geleceğe daha güzel ve kalıcı eserler emanet edeceğiz” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinin yeni Başkanı Kibar Aslan ise genel kurulda yaptığı konuşmada, “ Kent Konseyleri hizmet verdikleri kent ve ilçelerin mahalli, coğrafi, kültürel ve sosyolojik kalkınması ve güzelleşmesi için çaba gösteren önemli yapılanmalardır. Bizlerde bunun bilinciyle çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir önceki Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Özcan’a ve ekibine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bu hizmetin bir bayrak yarışı olduğunun farkındayız ve bu bayrağı daima daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Kadınlarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen projelerin altına imza atan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a tüm kadınlar adına teşekkür ediyoruz. Bize bu görevi layık gören Kent Konseyi Onursal Başkanımız, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile Genel Sekreterimiz Mehmet Ercan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi eski Başkanı Semra Özcan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plâketi takdim etti.

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