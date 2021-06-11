Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kalp krizi geçiren Duru Bıyıklı (68), Malatya'daki hastaneye ambulans helikopterle ulaştırıldı.

Kahramanmaraş Elbistan'da yaşayan Duru Bıyıklı, göğüs ağrısı şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Bıyıklı için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Bıyıklı, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Duru Bıyıklı'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-11 17:08:23



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