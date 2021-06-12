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1984 model otomobili gören bir daha bakıyor Çatıya koyduğu 1984 model otomobiline gelen teklifleri reddediyor

İHA

1984 model otomobili gören bir daha bakıyor Çatıya koyduğu 1984 model otomobiline gelen teklifleri reddediyor

Malatya’da oto tamircisi Erkan Erzurum, 1984 model otomobilini 10 bin TL harcayarak vinç yardımıyla iş yerinin çatısına koydurdu. Erzurum, tutkunlarını çıldırtan tek kapılı sportif otomobile gelen teklifleriyse reddediyor.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde iş yeri bulunan oto tamircisi Erkan Erzurum, iş yerinin konumunu belli etmek için ilginç bir yöntem seçti. Erzurum, 1984 model FORD, Escort marka otomobilini yaklaşık 10 bin TL harcayarak vinç yardımıyla iş yerinin üstüne koydurdu. Direk üstünde duran otomobil görenleri tedirgin etse de görünümüyle dikkat çekiyor. Tek kapılı olan 37 yıllık spor model otomobil, tutkunlarını ise cezbediyor. Erzurum, otomobiline 7 yıl önce gelen 30 bin TL’lik teklifi reddettiğini belirterek çatıdaki aracının görenlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

“İlginç bulan çok oluyor”
Oto tamircisi Erkan Erzurum, 1984 model otomobilini iş yerinin çatısına tabela görevi görmesi düşüncesiyle koydurduğunu belirterek, “5 yıldır oto tamirciliği yapıyorum. Bu araç sevdiğim bir araçtı. Tek kapılı sportif FORD, Escort XR3i. Önce yapıp evimin terasına koyayım dedim. Ondan sonra burası nasip oldu, burayı açınca aracı dükkana FORD olarak amblem olsun dedim. O yüzden bunu buraya koydum. 1984 model, araç XR3i bin 600 enjeksiyonlu bir araçtır. Araba güzeldir. Bazı parçalarından dolayı 2 sene yatırdım arabayı ondan sonrada bir soğukluk girdi, arabayı hurdaya ayırdım. Daha sonrada arabayı dükkanın çatısına koydum. İlginç bulan çok oluyor. Hatta yani adres olarak milletin bilindik bir noktası oldu” dedi.

“Soran oldu ama satmaya niyetimiz yok”
Arabanın motor gibi iç aksamlarını söküp ardından çatıya vinç yardımıyla yaklaşık 10 bin TL’ye taşıttığını belirten Erzurum, aracına 7 yıl önce gelen 30 bin TL’lik teklifi reddettiğini söyledi. Erzurum, “Aracı satın almak isteyen oldu, ama satmadım. Araca 7 yıl önce 30 bin lira verdiler. Arabayı kendim yapıp binmek istedim, 2 sene önce ufak bir kaza geçirmiştim sinyal kırıldı ve binmedim. Ondan sonrada soğukluk girince de mecburi çatıya koydum. Araba çalışır durumdaydı. Motorunu söktük, içinde lambaları yanıyor. Vinçle çıkardık, ortalama 10 bin liraya mal oldu. Şuan satmadığım için kimseyi beklemem, soran oldu ama satmaya niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

“Dikkat çeken bir araç”
Erzurum’a ait iş yerine müşteri olarak gelen Mert Aslan, otomobilin çatıda dikkat çektiğini belirterek “Aracımızla ilgili problemleri halletmeye çalışıyoruz, burada arkamda bulunan yukarıya monte edilmiş araç dikkatimizi çekti. Biraz düşecekmiş gibi duruyor. Dikkat çeken bir araç. Altında çok durmamaya dikkat gösteriyoruz. Herhalde sağlam yapmışlardır. Araç güzel, eski bir araç beğendim açıkçası” diye konuştu.

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