Sahte dekontla dört iş yerini 29 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı

Malatya’da 4 ayrı iş yerinden 29 bin 175 liralık malzeme alarak sahte dekontla ödeme yapan 2 kişi yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen sahte dekont dolandırıcılığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Turgut Temelli Caddesi'nde İ.Y.Y.'ye ait iş yerinden 13 bin 475 TL karşılığında 245 adet sandalye, Akpınar Mahallesi’nde E.T.'ye ait iş yerinden 6 bin 300 TL karşılığında led, spot, led trafosu, Akpınar Mahallesi’nde A.D.'ye ait iş yerinden 4 bin 700 TL değerinde inşaat malzemesi, İsmetiye Mahallesi’nde A.K.'ye ait iş yerinden 4 bin 700 TL değerinde elektrik malzemesi alınarak sahte dekontla ödeme yapıldığı belirlendi. Toplam 29 bin 175 TL'lik 4 ayrı dolandırıcılık olayının ‘Hesabınıza havale gönderiyoruz’ diyerek sahte dekont yöntemiyle yapıldığı tespit edildi. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen A.D. ve M.A. adlı zanlılar, adresleri tespit edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Olaylarla ilgili tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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