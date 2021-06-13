Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

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Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyulduğu görüldü.

Korona virüs (Covid19) salgını önlemleri kapsamında ülke genelinde Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya'da genel olarak uyulduğu görüldü. Kısıtlama kapsamında Malatya’daki meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçlerince denetleme yapılırken, izin belgesi olanlar ve belediye ekipleri dışında genel olarak kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı çarşı ile kent merkezindeki bazı noktalarda ise araç denetimi yapıldı.

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