Malatya'da 43 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 43 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Durucasu Mahallesi'nde bir bahçede kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, 43 bin 500 kök keneviri ile 25 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-14 14:34:57



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