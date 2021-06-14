Doğanyol atık su arıtma tesisi temeli atıldı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Malatya’ya 12 adet arıtma tesisi yapıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından maliyeti 5 milyon 251 bin TL olan Doğanyol Atık su Arıtma Tesisi'nin temeli Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımıyla atıldı ve tesisin yapımına başlanıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak temeli atılan ve tamamlandığında 5 bin kişiye hizmet verecek olan Doğanyol ilçesi atık su arıtma tesisinde yapım işi başladı. Kurban kesilerek hayırlı olması dileğiyle temeli atılan ve günlük ortalama 600 metreküp su arıtılacak olan tesisin temel atma programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanyol Kaymakamı Hüseyin Demirkol, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve muhtarlar katıldı.



Doğanyol ilçesinde yapımına başlanılan atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte Doğanyol ilçesi atık sulardan kurtulmuş olacak ve Karakaya Barajı’na akan sular arıtılmış olacak. 2 bin 250 metrekare alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri yer alacak.



Doğanyol İlçesine yapılacak olan tesisle ilgili açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Doğanyol ilçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri de arıtma tesisiydi. Tesisimizin ihalesini yaklaşık 6 milyon lira bedelle yaptık. Tesisimizin Kasım ayı içerisinde bitirilmesi için planlamalarımızı yaptık ve çalışmalarımıza başladık. Atık su arıtma tesisimizde kapasitemiz yaklaşık 5 bin kişilik bir kapasiteyle yapıyoruz. Doğanyol’a uzun yıllar hizmet edecek bir tesisin çalışmalarını yapıyoruz. Tesisimizin Doğanyol halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Sorunlarımızı başkanımızın destekleriyle çözüyoruz”

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ise, "İlçemizin önemli sorunlarının başında gelen arıtma ile alakalı sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle çözüyoruz. Tesisimiz gerçekten günümüz dünyasında en önemli yatırımlardan biri. Gelecek nesillere ilçelerimizi, mahallelerimizi hazırlamak durumundayız. Güzel ve kapsamlı yatırımın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Başkanımıza ve ekibine de ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Doğanyol Kaymakamı Hüseyin Demirkol da, “Gerek dünyada gerekse Türkiye’de son dönemlerde yaşanan su kıtlığı çok can yakmakta. Özellikle kırsal mahallelerimizde çok fazla su sıkıntısı var. Bu sıkıntıları çözmek için yatırımların gelmesi bizleri sevindiriyor. Atık su yatırımının ilçemize gelmesinde katkı sunan Doğanyol Belediye Başkanımız Hakan Bay ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.



“Malatya’ya yeni 12 arıtma tesisi kurulacak”

Malatya genelinde 12 adet yeni arıtma tesisi yapacaklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Göreve geldiğimizde ilk önce MASKİ Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza akarsularımıza hiçbir şekilde atık suların karışmaması noktasında her türlü tedbiri almalarını söyledik. Arkadaşlarımız da bu konuda gerek sahada yapmış olduğu çalışmalarda ve fizibilitelerde 12 adet yeni arıtma merkezinin yapılmasını bize önerdiler. Bunların projeleri yapıldı ve projelerin maliyet analizleri yapıldıktan sonra da Avrupa’dan ve Türkiye’den temin ettiğimiz finansmanla arıtma tesislerinin yapılması noktasında gerekli finansman temin edildi. Projeler doğrultusunda ihaleler yapıldı. 12 tesisimizden biri olan Doğanyol arıtma tesisimizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Arıtma tesisimizin Doğanyol ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İklim değişikliği süreci ve sıfır atık projeleri kapsamında arıtmaların amacı hem iklim değişikliğinde doğaya zarar vermemesi noktasında arıtılan suyun vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu sulama sistemlerinde kullanmayı amaçlamaktayız. Tesisimiz Doğanyol’a, faydalanacak olan çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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