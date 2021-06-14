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AK Partili Tüfenkci’den Arapgir ilçesine ziyaret AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "Biz eser siyaseti ile varız"

İHA

AK Partili Tüfenkci’den Arapgir ilçesine ziyaret AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "Biz eser siyaseti ile varız"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Arapgir ilçesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Arapgir ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, gündeme dair de açıklamalar da bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz demeden ülkenin gelişmesi için gayret gösterdiğini ifade eden Tüfenkci, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde oynanan oyunlar hem iç kaynaklı hem de dış kaynaklı artarak devam ediyor. Biz geçmişte anayasa değişikliği yaparak Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesini sağlamıştık. Daha önce mecliste Cumhurbaşkanı seçiliyordu ve aylarca süren krizlere neden oluyordu. 19 yıllık AK Parti iktidarının yaptıklarını görmezden gelip geçmiş dönemle bu dönem arasındaki farkı unutturma adına bir çok algılar oluşturuluyor ama milletimiz kimin hizmet ettiğini kimin laf ürettiğini çok iyi biliyor. Geçmişte de siyasi partiler kapatılıyordu o zaman muhalefetin söylediğine bakın, Marmaray'a, metroya karşı tavrına bakın bugüne bakın. Esasında hiçbir şeyin değişmediğini her şeye karşı bir muhalefet geliştiğini görüyoruz. Biz eser siyaseti ile varız ve hizmet siyaseti ile de yolumuza devam ediyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan herkesi kucaklayarak bu millete hizmet etmek istiyoruz’’ dedi.

Halkın sorunlarını çözme noktasında ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirten Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi en az 4 kat büyüttük. Yollarımızla, köprülerimizle, hastanelerimizle yeni yatırımlarımızla farklı bir Türkiye’ye ulaşmış olduk. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı da geçtiğimiz yolda gittiğimiz hastanede okuduğumuz eğitim kurumlarında bunu çok rahatlıkla görüyoruz Türkiye’de üniversite sayımızı 2,5 kat arttırdık. Havaalanı sayımızı 2 katı arttırdık. Bu anlamlı ile insanımızın refah seviyesini yukarılara çektik. İnsanımızın bu salgın sürecindeki zorluklarını oya dönüştürmeye çalışanlar bu süreç içerisinde algılar oluşturarak yıpratmaya çalışıyorlar. Biz hizmet üretiyoruz, birileri gelip o hizmetleri törenlerle durduruyor. Bugün Marmaray’da müsilaj krizini görüyorsunuz. İstanbul’da projesi yapılan biyolojik arıtma tesisini niye durdurduklarını bugün millete izah etmeleri gerekir. Şehir hastaneleri kurulduğu zaman bu paralar nereye gidiyor israf diyenler bugün iyi ki bu şehir hastaneleri var deyip bu salgının yükünü aldığını görünce hiç bu konulara değinmiyorlar. Bu lafları unutturmaya çalışıyorlar ama milletimiz unutmuyor. Dün ak diyenlere bugün kara diyenleri de bu millet çok iyi biliyor. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadan kimseyi ötekileştirmeden bu millete hizmet etmeliyiz. Birileri mafyalar üzerinden Türkiye yönetilemiyor algısı oluşturulmaya çalışılsa da o mafyaları kimlerin koruduğunu, hangi dış ülkelerin koruduğunu, FETÖ’nün niye Amerika’da olduğunu, suç örgütü liderinin niye Birleşik Arap Emirliklerinde olduğunu düşündüğümüzde bunların oyunun bir parçası olduğunu net olarak görebiliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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