Doç. Dr. Erdem Güven, izsiz kol germede J-Plasma teknolojisini anlattı

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, estetik alanında en çok tercih edilen işlemlerden kol ve bacak germede en son teknoloji olan soğuk plazma ‘Renuvion JPlasma’ cihazıyla uygulanan ve vücutta kesi açılmasına gerek kalmadan sıkılaşmayı sağlayan işlemin detaylarını anlattı.

Estetik alanında en çok tercih edilen işlemlerden olan kol ve bacak germe işlemi bazı hastalarda geride kalan izlerden dolayı ciddi görüntü problemleri ortaya çıkabiliyor. Hatta bu görüntüden korktukları için ameliyattan vazgeçenler bile var. Bu sorunun çözümü için geliştirilen en son teknoloji soğuk plazma ‘Renuvion JPlasma’ cihazıyla uygulamasını Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven anlattı.



Güven, vücutta kesi açılmasına gerek kalmadan sıkılaşmayı sağlayan işlemin detaylarını anlatarak, “Kol altlarında ve bacaklarının iç tarafında biriken fazla yağlardan kurtulmak için estetik cerrahlarının kapısını çalanların en çok talep ettiği uygulama 'liposuction', yani halk arasında bilinen adıyla yağ aldırma işlemidir. Ancak bu işlemden sonra deride sarkma ve gevşeme görülebiliyor. Bu sarkmaların düzeltilmesi için de geleneksel yöntemde fazla deri çıkarılıyor ve o bölgede bir iz oluşuyor. Bazı kişiler, iz oluşmasından korktukları için bu ameliyatlardan uzaklaşabiliyor" dedi.



Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, liposuction sonrası meydana gelen sarkma sorununun çözümü için soğuk plazma teknolojisinden faydalandıklarını açıklayarak, “Liposuction yaptıracakların en büyük korkusu, işlem sonrası söz konusu bölgede gevşeklik, sarkma, dalgalanma olması. Özellikle kol altında, bacak iç yüzünde kasık bölgesine doğru olan kısımlarda ve gıdı bölgesinde bu durumu engellemek için daha önce lazer liposuction ya da vaser liposuction’dan faydalanıyorduk. Günümüzde ise teknolojinin son imkanlarından yararlanılarak üretilen Renuvion JPlasma adı verilen cihazı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kolajen liflerini kısaltarak sıkılaşma sağlıyor

Doç. Dr. Erdem Güven, JPlasma cihazının nasıl etki ettiğini ise şöyle anlattı, “Cihazın temel çalışma prensibi, radyofrekans enerjisinin dokulardaki kolajeni kısaltması üzerine dayanıyor. Yani radyofrekansın değdiği dokuda bir küçülme meydana geliyor. Nasıl ki tavaya attığımız et parçası ısıyla birlikte üçte biri oranında küçülüyorsa, aynı durum burada da yaşanıyor. Sadece ısı enerjisi yerine radyofrekansı kullanıyoruz. Radyo dalgaları, kolajen liflerine değdiği anda orada bir kısalma meydana getiriyor. Tabii bu aslında eskiden beri bilinen bir teknoloji. Uygulamanın yeniliği ise şurada, Radyofrekansı helyum gazıyla birleştirerek ısısını düşürmüşler. Helyum gazı, soğutucu etki yaparak dokuların yanmasını engelliyor.”



Dr. Güven, cihazla genellikle bel, kol altı, karın, iç bacak ve gıdı bölgelerine uygulama yaptıklarını belirti.



Kesi yapmadan vücut şekillendirme imkanı sunuyor

Renuvion JPlasma’nın avantajlarından da bahseden Dr. Güven, cihazın vücutta kesi açılmasına gerek kalmadan sıkılaşma sağladığını ifade etti. Güven, “Hastaların büyük bölümü, vücutlarında iz kalmadan sıkılaşmak istiyor. Ancak sıkılaşmanın iz olmadan gerçekleştirilmesi gerçekten çok zor. JPlasma cihazı ise bunu mümkün kılıyor. Liposuction’la kombine şekilde uygulanan yöntem, gevşemiş olan deri dokusunu sıkılaştırırken kesi yapmadan vücut şekillendirme imkanı sunuyor” şeklinde konuştu.



Uygulama başlığı kişiye özel

Doç. Dr. Erdem Güven, Renuvion JPlasma’yı denemek isteyen, ancak pandemi nedeniyle hijyen konusunda kaygı yaşayan hastalar için ise, “Estetik ve cerrahi işlemlerin yapıldığı ortamlarda hijyen her zaman en üst seviyededir. Ayrıca bizim ‘elcik’ dediğimiz JPlasma cihazının uygulama başlığı, kişiye özel oluyor. Yani elcik her hastaya bir kere kullanılıyor ve steril bir şekilde uygulama yaptıktan sonra atılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.