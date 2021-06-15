Normalleşme sonrası 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi

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Korona virüs salgınında yeni kademeli normalleşmeye geçilmesinden sonra düğün hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda Malatya'da 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi.

Korona virüs salgınında yeni kademeli normalleşmeye geçilmesinden sonra düğün hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda Malatya'da 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi. Malatya'da bir otel tarafından Malatya Park Avm’de 1. Geleneksel Düğün Karnavalı’nın açılışı gerçekleştirildi. Halka açık olan etkinlikte bando gösterisi, gelinlik defilesi ve kına şovları yapılarak başarılı bir organizasyon düzenlendi.

İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda çekilişler yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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