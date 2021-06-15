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Malatya Turgut Özal Üniversitesi' '3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi' '3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye Verimlilik Vakfı'nca düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda projeleri ve ürünleri ile sahne aldı.
Başkent'te, Türkiye Verimlilik Vakfı'nca ATO Congresium’da düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda Malatya Turgut Özal Üniversitesi de kendi projeleri ve ürünleriyle misafirlerini ağırladı. Üniversitenin başta gelen projelerinden olan ‘Dijital Hastane’ ve her yıl üniversitenin kasasından 1 milyon 200 bin TL çıkmasının önüne geçen uzaktan eğitim yazılımı misafirlerinin ilgi odağı oldu. Fuar alanında misafirlerini ağırlayan ve tek tek bilgilendiren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin projelerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Kayısı çekirdeğinden elde edilen ürünler kanser tedavisinde kullanılıyor"
Bilim, emek ve özveriyle çalıştıklarını söyleyen Rektör Aysun Bay Karabulut, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla bir anlaşma yaptık. Türkiye’de ilk model olacak şekilde yaşlı bakım, evde bakım konusunda. Onları hem rehabilite edecek hem de onları motive edecek 3’er aylık, 6’şar aylık onları konuk edebileceğimiz yaşlı bakımla ilgili çalışmalarımız bulunmakta. Kadın alanında çok çalışmalarımız oldu. Özellikle kayısı çekirdeği yağıyla yaptığımız çalışmalarda onların özellikle infertilite kadınlarda doğurganlığı artırdığı ve aynı zamanda da menopoza giren kadınlarda da bir nevi geciktirmesiyle de ilgili çalışmalarımız mevcut. Antioksidan etkisi var bu yağın. Bunun gibi birçok yağ vardır Omega 3’ten zengin dediğimiz. E vitamini gibi içerisinde bulunan amigdalin denilen madde ağrı kesici etkisi var. Bu kayısı çekirdeğinden ürettiğimiz hem yağını hem de içerisindeki amigdalin miktarını özellikle 20 mg siyanür zehri olmayacak şekilde de bir nevi preparat haline de getirdik. Kanserin gerek önlenmesinde gerekse tedavi edilmesinde gıda takviyesi olarak kullanımında da hastalara da öneren hekimlerimiz olduğunu biliyoruz” dedi.

“Üniversitemizi yıllık 1 milyon 200 bin TL kara geçirmiş olduk”
Uzaktan eğitim konusunda yazılım geliştirdiklerini belirten Aysun Bay Karabulut, “Kendi yaptığımız yazılımla biz uzaktan eğitimde herhangi bir yerden alarak değil de kendi milli yazılımımızla biz üniversitemizi yıllık 1 milyon 200 bin TL kara geçirmiş olduk. Bu da bizim gençlerin için rol modeldir. Her yaptığınız çalışma küçümsenmemeli. Hangi bölümü tercih ederlerse etsin gençler ne olursa olsun bol çalışmayla aktivitelerini artırarak biz bu konuda da gençlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Devrim projesi
Hastanelerde kullanılacak devrim niteliğinde bir projeye imza attıklarını kaydeden Karabulut, “En önemli projelerimizden biri dijital hastane. Üniversitemizin Turgut Özal Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı’yla yaptığımız protokol çerçevesinde bir nevi çalışmalarımızı ortak olarak yapıyoruz. Akredite laboratuvar, akredite hastane ve akredite yoğun bakımlarla çalışmalara devam ediyoruz. Bu anlamda da bu tür hastaya ulaşım hastanın bilgilerine ulaşım anında müdahale etme anlamında her türlü veriye ulaşabilme anlamında yoğun bakımları modüler sistem oluşturacak şekilde bir cihaz geliştirdi arkadaşlarımız. Bu cihazla diyelim ki yurtdışına gittiniz. Modüler sistemle istediği sistemi alıp bunu kullanabiliyor. Yoğun bakımlarda hasta bakımında, evde hasta bakımında yine kullanılabilecek bir sistem. Devrim projesi aslında bu. Üniversitemizin birçok bunun gibi çalışmaları var. Biz de bununla katkı sunmaya çalışıyoruz. Yaşlı bakımıyla ilgili yaptığımız bir teknik var. Örneğin yaşlımızın takibini yapacağız. EKG ölçümlerini hareketlerini ve aynı zamanda da ilerleyiş süreçlerini buradan wifi ile ulaşıp bilgilerine ulaşabileceğiz. Bu tarz benzer mikroçip gibi düşünün, bunları yerleştirerek wifi üzerinden bilgilerini alabiliyoruz. Yaşlı evde tek başına ne yapıyor? Bununla ilgili nasıl bir süreci var? Bunu takip edebiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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