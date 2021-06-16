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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi’nden 7 sokağa 2 milyon yatırım

İHA

Battalgazi Belediyesi’nden 7 sokağa 2 milyon yatırım

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt serim seferberliği kapsamında Göztepe Mahallesinin toplam 7 sokağını sıcak asfaltla buluşturdu. Çalışmalar kapsamında 4 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı.
Havaların ısınmasıyla 2021 yılı asfalt sezonunu açan Battalgazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlattığı asfalt seferberliğini sürdürüyor. Program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Göztepe Mahallesi’nde toplam 7 sokağı sıcak asfaltla buluşturdu. Fendoğlu Caddesi, Tutoğlu, Hazan, Taner, Hüsna, Abidinpaşa ve Elmalı sokaklarında toplam 3 kilometre sıcak asfalt serimi yapan ekipler, çalışmalar kapsamında toplam 2 milyon TL tutarında 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinden büyük takdir toplayan çalışmaları AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşların konforlu ve kullanışlı yollara kavuştuğunu aktararak, “Hepimizin amacı insanların daha rahat yaşayacağı bir Battalgazi’yi oluşturmak” dedi.

Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun
Gerçekleştirilen hizmetten dolayı teşekkürlerini ileten mahalle sakinlerinden İhsan Emlek, “60 senedir bu asfalt yapılmamıştı. Her zaman yamalar yapılır, bırakılırdı. Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah razı olsun. Çalışmalarında başarılar diliyorum” derken, bir başka mahalle sakini Sultan Aydoğan ise “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’den Allah razı olsun. Çok güzel bir çalışmanın talimatını verdi. Eski haliyle şimdiki hali çok farklı. Güzel çalışmalar bunlar” dedi.

“Başkanımız sesimize kulak verdi”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in sorunlarına duyarsız kalmadığını aktaran Göztepe Mahalle muhtarı Bilal Yerli, “Mahallemizin 60 yıllık asfaltı sökülerek yenisi serildi. Başkanımız sorunumuza duyarsız kalmadı, sesimize kulak verdi. Şuanda 7 sokağımız asfaltlanıyor. Mahallemizde 5 sokağımız kaldı. Bu mahallelerde inşallah ikinci etapta asfaltlanacak. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere bu sıcağın altında canla başla çalışan ekibe, şahsım ve mahallem adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yanı sıra başkanımıza imar konusunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadeler kullandı.

“Vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık”
Battalgazi’de güzel çalışmalara imza atıldığının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediyemiz tarafından Göztepe mahallesindeki yürüttüğü çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bu sokaklara yıllardır el değmemiş. Kanalizasyon ve su hattı çalışmaları bittikten sonra ara sokakları Battalgazi Belediyesi, ana yolları da Büyükşehir Belediyemiz, insanların daha rahat bir alanda ulaşım yapabilmeleri için asfaltlıyorlar. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Vatandaşımız hizmetlerin en güzeline ve en iyisine layık” ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşlarımızın memnuniyeti birinci önceliğimizdir”
2 milyon TL’lik yatırımı Göztepe Mahallesi ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Göztepe mahallemizdeki çalışmaları yerinde inceledik. Öncesinde 7 sokağımız Selahattin Gürkan başkanımız yapmıştı. Geri kalan sokaklarında sıcak asfalt serimi bize nasip oldu. 2 milyonluk bir yatırım ile Göztepe mahallemizdeki 7 sokağımızın sağlıklaştırılması ve güzelleştirilmesini sağlıyoruz. Sıcak asfalt serilince yollar güzelleşiyor, insanların memnuniyeti de artıyor. Her zaman şunu ifade etmiştik; ‘Asfaltsız yolumuz kalmayacak.’ Yol medeniyettir. Yolun olmadığı yerde üst yapının hiçbir anlamı olmuyor. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim birinci önceliğimizdir. Geride bıraktığımız 2 yıllık zaman zarfı içinde 150 milyonluk yol yatırımını, ilçemizle buluşturmayı başardık. Bu yatırımlarımızın daha da üzerine koyarak, milletimize hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. MASKİ ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde, ilçemizin bazı bölgelerindeki alt yapının 5060 yıllık olduğunu ve yenilenmesi gerektiğine karar verdik. Alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokağımızın asfaltını hemen yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hepimizin amacı insanların daha rahat yaşayacağı bir Battalgazi’yi oluşturmak. Bunun için mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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