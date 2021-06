Malatya’da 345 bin kişi birinci doz aşısını oldu

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte şu ana kadar toplamda 345 bin kişinin birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, günlük aşılamada randevu kapasitesinin 17 bin olduğunu söyledi.

Korona virüse karşı en etkili silah olan aşılamada Malatya’da kent genelinde nüfusun yarısına yakını ilk doz aşılarını yaptırdı. Malatya’da aşılamanın son durumu hakkında konuşan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, aşı konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve randevu kapasitesinin 17 binlerde olduğunu ifade etti. Aşılamada meslek gruplarına da sıranın geldiğini belirten Bentli, “Tedarik sorunumuz tamamen çözüldü. Bize son bir hafta içerisinde iki kez 40 bin adet Biontech aşısı geldi. Randevu kapasitesini de 10 binlerden yaklaşık 17 binlere kadar çıkardık. Türkiye’de 14 Haziran günü yaklaşık 800 bin aşı yapıldı. Biz de il olarak yaklaşık 10 bin aşı yapmış bulunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Malatya’da yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın ilk doz aşıyı yaptırmasından sonra ikinci dozu yaptırmadıklarını da belirten Bentli, “2 bin 500 vatandaşımız aşılarının ilk dozunu yaptırdıktan sonra 42 gün geçmesine rağmen, hala 2. dozlarını yaptırmadılar. Bu listeyi tespit edip tek tek çağrı merkezimizden araştırıyoruz“ şeklinde konuştu.

Bentli, ayrıca şuana kadar Malatya’da toplamda 345 bin kişinin birinci doz aşılamasının gerçekleştirildiğini kaydederek 140 bin vatandaş her iki dozu da yaptırırken, 70 bin vatandaşın ise ikinci doz aşı için gün saydığını dile getirdi.

Randevusu bulunmayan ancak aşı olmak isteyen vatandaşların ise İl Sağlık Müdürlüğü binası giriş katında aşı için ayrılan bölümde aşı yaptıklarını da ifade edene Bentli, “Malatya il sağlık müdürlüğü başta olmak üzere, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe müdürlüklerinde randevusuz aşı uygulaması başladı. Bakanlığımız pazar akşamı bize duyurdu. Aşıların randevusuz bir şekilde hem aile hekimliklerinde hem de hastanelerde yapılması sağlanınca biraz yoğunluk oldu. Bizler de hem Battalgazi hem de Yeşilyurt, ilçe müdürlüğümüzde aşı yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Şu an Türkiye’de uygulanan her iki aşının da güvenilir olduğunun altını çizen Bentli, “Türkiye’ye Rusya’nın Suputnik V aşısı da geldi. Önümüzdeki haftalardan itibaren 3 aşıyı da kullanarak yola devam edeceğiz” diye konuştu.

