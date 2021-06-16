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Yolun karşısına geçmek için ölümü göze alan vatandaşlar çözüm bekliyor

İHA

Yolun karşısına geçmek için ölümü göze alan vatandaşlar çözüm bekliyor

Malatya’nın Kale ilçesinde araçla karşıdan karşıya geçmek için 2 buçuk kilometre yol kat etmek zorunda kalan ve yaya olarak da karşıdan karşıya geçmek için ölümü göze alan mahalle sakinleri, sorunlarının çözüme kavuşturulmasın bekliyor.
Doğu Anadolu bölgesini batıya bağlayan D300 karayolu üzerinde bulunan Malatya’nın Kale ilçesinin Abuşoğlu ve Güneyce Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını bekliyor. Mahalleyi ikiye bölen karayolunda araçlarıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 buçuk kilometre yol kat etmek zorunda kalıyor. Yaya olarak karşıdan karşıya geçmek için de yol ortasına açılan geçidi kullanan vatandaşlar, yoğun trafiğin olduğu karayolunda ölüm tehlikesini göze alarak karşıdan karşıya geçiyorlar. Alt geçit talebinde bulunan vatandaşlar, karşıdan karşıya güven içerisinde geçecekleri günü bekliyor.

“Yukarıdaki aşağı gidemiyor, aşağıdaki yukarı gidemiyor”
Abuşoğlu Mahallesi Muhtarı Tayyar Tokmak, vatandaşların yolun karşısında bulunan bahçelerine gidebilmek için 2 buçuk kilometre yol kat ettiklerini belirterek, “Burada 100150 tane ev var. Yolun karşısında da 3040 tane ev var. Yukarıdaki aşağı gidemiyor, aşağıdaki yukarı gidemiyor. Biz dedik, bize burada bir yol açın. Dediler ki yol açma imkanımız yok. Kendileri dedi ki size bir alt geçit yapalım. Geldiler, burada bakıp ettiler. Ertesi gün, mühendisi geldi ve çalışmasını yaptı. Biz dedik, bekliyoruz. İhalesi yapılacak, bir sene geçti. Geçenlerde gittim, kimse yüzüme bakmadı. 2 buçuk kilometre buradan gidip belediyeden dönecek. Buradan da gidip 2 buçuk kilometre diğer taraftan dönecek. Getirdiği 50 kasa kayısı, her dakika gidip gelecek. Bu bir güne mahsus değil. Burası şehir statüsüne girmemiş, burası zirai bir bölgedir. Bu yol çok riskli, hayvanını mecbur götürüyor bahçesine gitmeyecek mi. Aşırı derecede tehlikeli. Burada iki tane mahallemiz var, Abuşoğlu ve Güneyce Mahallemiz” dedi.

“Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz “
Abuşoğlu Mahallesinde yaşayan Adil Karaca da acil durumlarda araçların 2 buçuk kilometre yolu fazladan kat ettiklerini belirterek, “Sorunumuz alt geçit. Öğrenci ve hasta var. Acil durumlarda ambulans, itfaiye gibi araçlar gidip ileriden dönüp geliyor. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Burada talebimiz, alt geçit veya bir kavşak. Kolaylık sağlanması lazım” ifadelerini kullandı.

“Yol tehlikeli, çözüm istiyoruz”
Abuşoğlu Mahallesinde yaşayan Rafet Aydın ise araç trafiğinin yoğun olduğu karayolunda karşıdan karşıya geçmenin çok zor olduğunu belirterek “Burada oturuyorum, yol kenarında. 2 buçuk kilometre ilerideki kavşağı dönmemiz lazım bahçeye gitmem için. Bu yol doğuyu batıya bağlayan genel bir yol. Van, Muş, Tatvan, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır ve bu güzergahtaki illerin kullandığı bir yol. Burada alt geçit yok, kavşak yok. Yol çok tehlikeli, çözüm istiyoruz. Biraz ileriden alt geçit istiyoruz” şeklinde konuştu.

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