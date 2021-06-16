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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukarıörükçü Camii’nin tescili için çalışmalar başladı

İHA

Yukarıörükçü Camii’nin tescili için çalışmalar başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi il genelinde bulunan tarihi yapıları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Malatya’daki tarihi yapıların korunması, restore edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için Malatya genelinde çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ İlçesi Yukarıörükçü Mahallesi’nde bulunan ve 1610 yılında yapıldığı bildirilen Yukarıörükçü Camiinin tescil edilmesi için girişimlerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 410 yıllık Yukarıörükçü Cami içinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak caminin tescil edilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Gürkan, “Yukarıörükçü’deki camimiz 1610 yılında yapılmış, ahşap ve tavanda ardıç kullanılmış. Tabanda da taş ve kerpiç mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Hem kerpiç, hem taş, hem de ardıç ahşap mimarinin temel karakteristik özelliğini taşıyan camimizin tescil edilmesi için ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Tescilden hemen sonra rölöve restorasyon projeleri çıkarılıp aslını yitirmeden, aslına uygun bir şekilde çalışmaların yapılması için de yine ilgili arkadaşlarımıza talimat verdik. Daha önceden de Akçadağ’da Kadıibrahim Mahallemizde bulunan yine ahşap, taş ve kerpiç mimari örneği olan camimizle ilgili de tescil işlemlerini başlatmıştık. Kadıibrahim Camimizin tescili yapıldı. Rölöve restorasyon çalışmalarıyla ilgili projeleri hazırlandı. İnşallah Koruma Kurulundan çıktığı takdirde restorasyon projeleri yapım safhasına geçmiş olacak. Yukarıörükçü Camimizi de bir an evvel tescil ettirip akabinde projelerini çıkarıp Koruma Kurulundan geçtikten sonra çalışmalara başlayacağız. Anadolu’nun değişik yerlerinde 400 yıllık camilerin olması ve dimdik ayakta durması, dönemin mimari örneklerini taşıması önemli. Bu eserlerin tescil edilmesi, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kimliğinin, hafızasının korunması anlamında önemli bir tarihi yapımız. Tarihi yapıları korumamız bizim temel görevlerimizden bir tanesidir. Bizde üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Yukarıörükçü Mahallesi Muhtarı Necmettin Korkmaz ise “Camimiz 1610 yılında yapılan 410 yıllık bir cami. Bugüne kadar elimizden geldiğince mahalleliler olarak bakımlarını yaptık ve çevre düzenlemesini de Akçadağ Belediyesi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’da mahallemize geldi ve camimizi inceledi. Bundan sonraki çalışmaları kendilerinin yürüteceğini söylediler. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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