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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da ev alma vaadiyle dolandırılanların avukatından açıklama

İHA

Malatya’da ev alma vaadiyle dolandırılanların avukatından açıklama

Malatya'da satışa sundukları daireleri birden fazla kişiye satmakla suçlanan firma hakkında, mağdurların avukatları tarafından adliye önünde basın açıklaması yapıldı.
Firma tarafından dolandırıldıkları iddia edilen mağdurların avukatı Elmas Karakış, adliye önünde yaptığı açıklamada, savcılık tarafından soruşturma yapılmasından memnun olduklarını söyledi. Avukat Elmaz Karakış, “Adalet ve hukukun tecellisinin bundan sonraki aşamamada da devam edeceği hususunda inancımız tamdır. Malatya’da bir dairenin birden fazla kişiye satılarak ve tapuları daire sahiplerine verilmeyerek 100150 kişinin mağduriyetine yol açtıran inşaat yetkililerinin, işlemiş oldukları suç nitelikli dolandırıcılık kapsamındadır. Bir ev birden fazla kişiye satılmış aynı zamanda bu şahısların paravan şirketler ve üçüncü kişileri kullanarak mal varlıklarını kaçırma girişimleri olmuştur” ifadelerini kullandı.
Daha fazla mağduriyetlerin artmaması ve başka insanların dolandırılmaması adına bu kişilerin serbest kalmaması ve tutuklanması gerektiğini vurgulayan Karakış, “Birden fazla kişinin nitelikli olarak dolandırıldığı kimi mağdurdan 100 bin, 150 bin ve 200 bin, kimisinden de toplam daire bedelini almış olmalarına rağmen daire iadesi olmak bir tarafa çoğu inşaatlar başlamamıştır bile. Zincirleme suç vardır. Suçluların en ağır ceza ile yargılanması talebimiz vardır. Hem biz avukatları hem de mağdurları defalarca kez bu mağduriyetlerin giderileceği hususunda kandırmışlardır. Yıllar içinde yapmış oldukları isme dayanarak 2017 yılı itibari ile bu suça yönelik eylemleri başlamıştır” şeklinde konuştu.
Yüzlerce ailenin mağdur edildiğini de dile getiren Karakış, “Mağdurlara bu denli mağduriyetleri yaşatıp şu kısacık ömürlerinde sahip olacakları bir evi dahi onlardan alan bazı mağdurların kira da yaşamalarına neden olup hayatları boyunca hem kendilerinin hem ailelerinden kısarak biriktirdikleri kimi zamanda emekli ikramiyeleri ile bu kötü niyetli dolandırıcı kişilere kaptırmış oldukları paralar neticesinde sadece bir kişinin değil onlarca yüzlerce ailenin çocuğun kadının hayatına olumsuz manada etki etmişlerdir. Bu kişiler bu zamana dek ellerinin kollarını sallayarak dolaşmışlardır. Ayrıca Arsa sahipleri dairelerin tapuları kendilerinde olmasına rağmen daireler birden fazla kişilere verilirken neden imza atma hususunda hassas davranmadılar. Paravan şirketlere devirler yapılırken arsa sahiplerinin de bilgileri vardı. Savcılığımızca bu durumun da incelenmesini talep ediyoruz. Bu saatten sonra adaletin ve hukukun doğru tesisi için başta başsavcılığımız, ağır ceza komisyonumuza inancımız tam olmak ile birlikte biz de hukukçular olarak gerekeni yapacağımızın sözünün verip bu kişilerin en ağır ceza ile yargılanmalarını sağlayacağız” diye konuştu.
Mağdurlar adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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