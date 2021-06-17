Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu

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Malatya’da fırtına yangına neden olurken, 6 şahsa ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangınlar, Yazıhan ilçesi Koşar Mahallesi’nde 6 vatandaşa ait bahçe ve tarlalarda meydana geldi. Aşırı rüzgardan elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangında 6 vatandaşa ait ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başaltıldı.

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