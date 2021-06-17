Ekrem İmamoğlu, Malatya'da

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki CHP'li heyetle birlikte Malatya'ya geldi. İlk olarak Malatya'da partisinin il teşkilatını ziyaret eden İmamoğlu, seçim sürecinde vatandaşlardan yoğun destek aldığını söyledi. Pandemi süreci nedeniyle ziyaret yapamadıklarını ve ilk kez bir şehri ziyaret ettiğini anlatan İmamoğlu'na, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, kayısı hediye etti.

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-17 13:42:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.